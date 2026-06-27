Marsala, Partito Liberaldemocratico: "Condivisa la scelta di Milazzo, finita l'allenza con Progettiamo"

27/06/2026 10:00:00

"Il Partito Liberaldemocratico della Sicilia esprime totale e convinta condivisione rispetto alla scelta della propria consigliera comunale, Eleonora Milazzo, di concludere l'esperienza all'interno della lista "Progettiamo Marsala". Contestualmente, il partito comunica ufficialmente la fine di ogni alleanza e collaborazione politica con la sigla 'Progettiamo Marsala', ritenendo definitivamente esaurito quel percorso comune.

Questa decisione nasce dalla necessità di fare chiarezza nel quadro politico locale, rifiutando ambiguità e garantendo ai cittadini una linea d'azione autonoma, coerente e fedele ai valori dell'area liberaldemocratica e riformista.

Il Partito Liberaldemocratico ribadiscono, con assoluta fermezza, il pieno e continuo sostegno alla Sindaca Andreana Patti e alla sua giunta. La lealtà al progetto amministrativo originario, siglato con gli elettori per il rilancio di Marsala, non è in discussione.

"Sosteniamo fermamente la scelta di Eleonora Milazzo e chiudiamo oggi ogni legame politico con 'Progettiamo Marsala'" – dichiarano i vertici del Partito Liberaldemocratico. "È un atto di trasparenza dovuto alla città. Il nostro posizionamento all'interno della maggioranza non cambia, anzi si rafforza: liberati da vecchi schemi di coalizione elettorale, continueremo a sostenere la Sindaca Patti focalizzandoci esclusivamente sui temi concreti: sviluppo economico, infrastrutture, efficienza amministrativa e welfare".

Da oggi, la presenza dei Liberaldemocratici in Consiglio Comunale si muoverà in totale autonomia, garantendo stabilità all'amministrazione cittadina e una voce pragmatica e costruttiva ai marsalesi".

Salvo Liuzzo Segretario regionale

Gianfranco Valenti vice segretario regionale



