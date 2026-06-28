L'auto in mare al molo Ronciglio: è Paolo Donatelli l'uomo morto

28/06/2026 10:41:00

E' Paolo Donatelli, 78 anni, medico patologo in pensione, originario di Marsala ma residente a Trapani, l'uomo morto all’interno della sua auto finita in mare nel porto di Trapani, precisamente nello specchio d’acqua del molo Ronciglio.

La macchina, come abbiamo raccontato ieri su tp24, è stata avvistata intorno alle 6 di venerdì mattina. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari del Gruppo navale della Guardia di Finanza, che hanno tentato di prestare soccorso all’uomo prima dell’arrivo dei rinforzi. Successivamente sono giunti anche la Capitaneria di porto e i vigili del fuoco del distaccamento locale.

Nonostante i tentativi di salvataggio, per il 78enne non c’è stato nulla da fare. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo poco dopo le 8, mentre un’autogrussa ha issato l’auto sulla banchina.



