"Idee in Volo": 100 pagine di scuola e cittadinanza al "Pertini" di Trapani

28/06/2026 14:00:00

Un anno scolastico raccontato dagli studenti, attraverso articoli, interviste, podcast e contenuti multimediali: è questo il cuore di “Idee in Volo – Il diritto di cronaca”, il giornalino digitale realizzato dall’Istituto Comprensivo Statale “Eugenio Pertini” di Trapani, coordinato dal prof. Ignazio Amico.

Il progetto, dedicato alla scuola secondaria di primo grado, nasce come laboratorio di Educazione Civica e ha coinvolto gli alunni in un’esperienza di redazione giornalistica a tutti gli effetti, con attività di scrittura, reportage fotografici e produzione di contenuti digitali.

Una redazione scolastica per raccontare la realtà

Nel corso dell’anno, gli studenti hanno lavorato come una vera redazione, occupandosi della raccolta delle informazioni e della produzione di oltre settanta contributi editoriali. Il giornalino digitale raccoglie esperienze, attività didattiche, progetti extracurricolari e iniziative legate al rapporto tra scuola e territorio.

Ampio spazio è stato dedicato anche a rubriche tematiche su attualità, sport, lingue straniere, educazione civica, tradizioni e cultura locale.

Un progetto multimediale e interattivo

Il prodotto finale supera le cento pagine e si distingue per la sua struttura innovativa: numerosi contenuti sono arricchiti da QR Code, collegamenti digitali, video e podcast, rendendo il giornalino un’esperienza interattiva e accessibile.

La realizzazione è stata possibile grazie alla piattaforma professionale Madmagz, che ha permesso agli studenti di seguire tutte le fasi del lavoro editoriale: dalla progettazione alla grafica fino alla pubblicazione.

La dirigente: “Un percorso di crescita e consapevolezza”

A sottolineare il valore educativo dell’iniziativa è la dirigente scolastica Maria Laura Lombardo, che evidenzia come il progetto rappresenti un punto fermo della formazione degli studenti:

«Il giornalino Idee in Volo nasce per educare gli studenti a osservare e interpretare la realtà, sviluppando pensiero critico e capacità di scrittura. Oggi sono orgogliosa dei risultati raggiunti: gli articoli rappresentano la voce autentica dei nostri studenti e il frutto di un intenso lavoro educativo e sociale».

Presentazione ufficiale a fine anno scolastico

Il giornalino sarà presentato pubblicamente il 25 giugno 2026 durante il Collegio dei Docenti, convocato nell’atrio esterno del plesso Gemellini Asta, momento simbolico di chiusura dell’anno scolastico e valorizzazione del lavoro svolto.

Con “Idee in Volo – Il diritto di cronaca”, l’Istituto “Eugenio Pertini” consegna alla comunità scolastica non solo una pubblicazione, ma un vero e proprio percorso di crescita, partecipazione e cittadinanza attiva.



