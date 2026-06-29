Meteo. Oggi il picco del gran caldo. Ma sta arrivando la pioggia in Sicilia

29/06/2026 08:42:00

Oggi, lunedì 29 giugno, la Sicilia vive il picco della nuova ondata di caldo africano che da giorni interessa l’Italia e buona parte dell’Europa. Sole, afa e temperature elevate accompagneranno gran parte della giornata, ma non mancherà il rischio di rovesci e temporali nelle ore più calde, soprattutto nelle aree interne e orientali.

Caldo africano sull’Isola

L’alta pressione continua a dominare il Mediterraneo centrale. La giornata sarà in prevalenza stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Sicilia.

Le temperature resteranno alte, con massime generalmente comprese tra 30 e 35 gradi. I valori più elevati sono attesi nelle zone interne e in alcune aree del Catanese e del Trapanese, dove si potranno superare localmente i 34-35 gradi.

Lungo le coste il caldo sarà accompagnato dall’afa, con minime notturne elevate e temperature che in diverse località non scenderanno sotto i 25-26 gradi.

Allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico

La Protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso di rischio meteo-idrogeologico. L’allerta gialla riguarda alcune aree centrali, orientali e meridionali della Sicilia, comprese le Isole Pelagie.

Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili rovesci o brevi temporali, soprattutto nelle zone interne e montuose. I fenomeni, anche se localizzati, potrebbero essere accompagnati da piogge intense in poco tempo.

Nel resto dell’Isola resta invece una condizione di generica vigilanza.

Le temperature nelle province

Le massime previste restano elevate in tutta la regione: 33 gradi ad Agrigento, Caltanissetta e Catania, 32 a Messina e Ragusa, 31 a Palermo, Siracusa e Trapani, circa 30 gradi a Enna.

Il Ragusano e le aree interne orientali saranno tra le zone con maggiore probabilità di temporali pomeridiani.

Venti e mari

I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, in prevalenza di maestrale, deboli o moderati.

Il mar Ionio sarà mosso nella prima parte della giornata. Gli altri mari saranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio sui settori più occidentali del Canale di Sicilia.

Nei prossimi giorni arrivano i temporali

L’ondata di caldo dovrebbe cominciare ad attenuarsi nel corso della settimana, con l’ingresso di correnti più fresche dal Nord Atlantico. Il contrasto con l’aria calda presente sull’Italia favorirà la formazione di rovesci e temporali, anche forti, prima al Nord e poi progressivamente anche al Centro-Sud.

Per la Sicilia il peggioramento più significativo potrebbe arrivare verso la fine della settimana, con temporali e un calo delle temperature. Dopo giorni di caldo intenso, l’Isola potrebbe quindi tornare a respirare, anche se il passaggio sarà accompagnato da fenomeni localmente intensi.



