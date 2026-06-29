Torna Calici di Stelle di Colomba Bianca: l'11 agosto al Castello di Salemi con una formula inedita

29/06/2026 11:40:00

L'11 agosto 2026 Colomba Bianca torna al Castello di Salemi con Calici di Stelle. Tre anni dopo l'ultima edizione, l'evento estivo della cooperativa biologica di Mazara del Vallo si rinnova con una doppia formula inedita: Dinner dalle 19:00 e Night Party dalle 22:30 — a pochi chilometri dai vigneti di alta quota da cui nascono i vini 595.



Il Castello Normanno-Svevo di Salemi ha quasi mille anni. Costruito nell'XI secolo su volere di Ruggero il Normanno, è il punto più alto di una città che il Touring Club ha inserito tra i Borghi più Belli d'Italia. Dalla sua torre tonda, il 14 maggio 1860, Garibaldi issò la bandiera tricolore proclamando Salemi prima capitale d'Italia — per un giorno solo, ma abbastanza da entrare nei libri di storia. Di notte, d'estate, è semplicemente uno dei posti più belli della Sicilia occidentale. È la cornice che Colomba Bianca ha scelto per Calici di Stelle fin dalle prime edizioni.



La novità di questa edizione è strutturale. Per la prima volta Calici di Stelle si sdoppia: chi vuole vivere la serata dall'inizio sceglie il Dinner — dalle 19:00, €75 — con aperitivo, cena a buffet con eccellenze siciliane, vini inclusi, performance artistiche dal vivo e la live band Jumpin' Up fino a mezzanotte. Chi arriva dopo cena sceglie il Night Party — dalle 22:30, €25 — con due calici inclusi e bar aperto. I posti per il Dinner sono limitati.



"Calici di Stelle non è mai stato solo un evento enogastronomico", spiega Leonardo Taschetta, Presidente di Colomba Bianca. "È il modo in cui questa cooperativa racconta il territorio a chi lo vuole ascoltare. Torniamo a Salemi perché quel castello, come i nostri vigneti qui intorno, appartiene a una Sicilia che vale la pena difendere e condividere."



La serata si apre con il Lavì Time, aperitivo con le bollicine della linea Lavì e DJ set mentre il sole tramonta sul castello. A seguire cena, musica e momenti artistici che verranno svelati solo sul posto. Il DJ set finale chiude la serata.

I biglietti sono disponibili su colombabianca.com. L'evento è riservato ai maggiorenni.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



