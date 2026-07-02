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Economia

» Aeroporto di Trapani
02/07/2026 09:35:00

Ita Airways torna a Birgi con il volo giornaliero per Roma

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782978397-0-ita-airways-torna-a-birgi-con-il-volo-giornaliero-per-roma.jpg

Dopo anni di assenza, ITA Airways è tornata a operare all'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Da ieri è attivo il collegamento giornaliero con Roma Fiumicino, una rotta che rappresenta un'importante novità per la mobilità della Sicilia occidentale e che resterà operativa fino al 6 settembre.

Il primo volo proveniente dalla Capitale è atterrato nella mattinata di ieri a Birgi, per poi ripartire verso Fiumicino, inaugurando ufficialmente il servizio estivo. L'obiettivo, condiviso da istituzioni e operatori del settore, è che il collegamento possa essere confermato anche oltre la stagione turistica.

 

Ombra: "Un passo importante per il territorio"

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Airgest, Salvatore Ombra, che ha accolto il ritorno della compagnia di bandiera nello scalo trapanese.

«Accogliamo con grande soddisfazione l'arrivo di ITA Airways a Trapani Birgi. Si tratta di un risultato importante che rafforza la connettività del nostro territorio e apre nuove opportunità per cittadini, imprese e visitatori, contribuendo alla crescita economica e alla valorizzazione della Sicilia occidentale», ha dichiarato Ombra.

Il presidente di Airgest ha inoltre rivolto un messaggio di benvenuto alla compagnia, auspicando una collaborazione duratura.

 

 

 

Un collegamento che apre le porte al mondo

La nuova tratta non rappresenta soltanto un collegamento con la Capitale, ma consente anche di raggiungere facilmente, attraverso l'hub di Roma Fiumicino, numerose destinazioni nazionali, europee e intercontinentali servite da ITA Airways.

Per i residenti in Sicilia sono inoltre disponibili le tariffe agevolate previste dalla compagnia, con il bagaglio a mano incluso e la possibilità di viaggiare anche con i propri animali domestici.

 

L'appello: riempire i voli per garantire il futuro della rotta

Airgest punta ora sulla risposta del territorio. L'auspicio è che il nuovo collegamento venga utilizzato da residenti, turisti e operatori economici, così da consolidarne la presenza anche nei prossimi anni.

«La differenza la facciamo tutti insieme – ha sottolineato Ombra –. Più riusciremo a riempire questi voli, più aumenteranno le possibilità di rendere stabile questa tratta e di offrire nuove opportunità di sviluppo al nostro territorio».

 

 

 

 









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