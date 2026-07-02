Da Trapani alle Canarie, Paolo: "Avevo paura del mare, una crociera mi ha cambiato la vita"

02/07/2026 13:45:00

Una crociera affrontata nonostante la paura del mare si è trasformata nell'inizio di una nuova vita. È la storia di Paolo, 37 anni, originario di Trapani, raccontata da Fanpage.it in un'intervista pubblicata nei giorni scorsi.

Nel 2022, dopo la fine di una relazione sentimentale, Paolo decide di concedersi una vacanza in nave, pur convivendo da sempre con il timore del mare. Proprio durante quel viaggio conosce Beatriz, una ragazza delle Canarie. Un incontro casuale che, con il passare del tempo, si trasformerà in una storia d'amore.

I due, inizialmente, comunicano con l'aiuto di un traduttore: lui non parla spagnolo e lei non conosce l'italiano. Nonostante la distanza, continuano a sentirsi quotidianamente. Dopo alcuni mesi Beatriz raggiunge Paolo a Trapani, mentre lui, nell'estate del 2023, vola alle Canarie per conoscere la famiglia della giovane.

Quella visita gli basta per maturare una decisione importante: lasciare la Sicilia e trasferirsi definitivamente nell'arcipelago spagnolo. Il 16 aprile 2024 Paolo si stabilisce alle Canarie, dove oggi lavora come pizzaiolo e coltiva il sogno di aprire un'attività tutta sua.

L'inizio non è stato semplice. Lontano dalla sua terra e dagli affetti, ha dovuto affrontare anche il dolore per la perdita del suo cane, avvenuta poco dopo il trasferimento. Momenti difficili che, però, non hanno scalfito la scelta fatta insieme a Beatriz. Oggi la coppia ha acquistato una casa e ha fissato la data delle nozze: il matrimonio sarà celebrato il 29 maggio 2027. La proposta è arrivata nel modo più simbolico possibile, durante un'altra crociera, tornando proprio nel luogo dove tutto era iniziato.

Nell'intervista a Fanpage.it, Paolo affida anche un messaggio a chi si sente bloccato dalla paura di cambiare: "non bisogna temere di lasciare le proprie certezze per inseguire un'opportunità, perché una scelta coraggiosa può cambiare completamente il corso della vita".



