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Sport

» Volley
02/07/2026 16:30:00

Il Marsala Volley iscritto in Serie A2 Unica 2026/27

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/il-marsala-volley-iscritto-in-serie-a2-unica-2026-27-450.jpg

Prende ufficialmente forma la stagione 2026/2027 del Marsala Volley. Si sono chiusi, mercoledì 1° luglio alle ore 12, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A Femminile e la società lilibetana figura regolarmente tra i club che hanno presentato la richiesta di ammissione al prossimo campionato di Serie A2. Hanno preso ufficialmente il via anche i lavori della Commissione di Ammissione ai Campionati, incaricata di verificare la documentazione presentata da tutte le società. Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile trasmetterà quindi alla FIPAV, entro l'11 luglio, l'elenco definitivo delle società in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione ai campionati di Serie A1 e Serie A2 2026/2027.
Tra le società che hanno presentato domanda di iscrizione alla Serie A2 figurano:

   • Marsala Volley
   • Akademia Sant'Anna
   • Altino Volley
   • Black Angels Perugia Volley
   • Clai Imola Volley
   • Dragons Volleyball Offanengo
   • Futura Volley Giovani
   • Leonessa Volley Altamura
   • Pallavolo Pinerolo
   • Pallavolo Vallecamonica Sebino
   • Roma Volley Club
   • Trentino Volley
   • Volleyball Casalmaggiore
   • Volley Club Il Podio Fasano
   • Volley Fratte
   • Volley Melendugno

A queste si aggiungeranno anche le federali del Club Italia, la cui partecipazione al campionato di Serie A2 è stata comunicata direttamente dalla FIPAV. Per il Marsala Volley si tratta di un ulteriore e importante passaggio formale verso l'inizio della nuova avventura in Serie A2. La società ha già completato e presentato il roster che affronterà il campionato, così come lo staff tecnico guidato da Coach Dino Guadalupi, mentre la ripresa della preparazione atletica è già stata programmata per il periodo successivo a Ferragosto. Secondo le indiscrezioni che circolano nell'ambiente, sarebbero già state programmate anche le prime gare amichevoli che accompagneranno la squadra verso l'esordio ufficiale della stagione. Un campionato che vedrà il Marsala Volley protagonista nelle gare interne al *Palazzetto dello Sport di Marsala*, pronto ad accogliere nuovamente il pubblico lilibetano per una stagione che si preannuncia intensa ed emozionante.



Volley | 2026-07-02 16:30:00
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