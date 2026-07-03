Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
03/07/2026 08:04:00

Salvò migranti in mare, scambiato per scafista: risarcito con 170 mila euro per ingiusta detenzione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783059046-0-salvo-migranti-in-mare-scambiato-per-scafista-risarcito-con-170-mila-euro-per-ingiusta-detenzione.jpg

Non era uno scafista. Ma aveva salvato vite in mare. 


Per quel gesto è stato arrestato, processato e ha trascorso 21 mesi in carcere. Ora lo Stato italiano dovrà risarcirlo: 170 mila euro per un errore che ha trasformato un salvataggio in un’accusa, e un comandante in un imputato.

 

Per ingiusta detenzione, lo Stato italiano dovrà risarcire, con 170 mila euro, il comandante di un motopesca tunisino, Moshen Lahmar, 54 anni, assolto dal Tribunale di Agrigento dall’accusa di favoreggiamento di immigrazione clandestina. Dietro le sbarre Lahmar c’è rimasto dal 18 febbraio 2023 fino al 19 novembre 2024. A condannare il ministero dell’economia e finanze a pagare è stata la prima sezione penale della Corte d’appello di Palermo (presidente Adriana Piras). Nel febbraio 2023, il comandante di un motopesca salvò 11 migranti nel Canale di Sicilia, facendoli sbarcare a Lampedusa. Ad assistere Lahmar è stato l’avvocato Enrico Di Benedetto, del foro di Sciacca. Nel processo svoltosi al tribunale di Agrigento, il pm aveva chiesto la condanna a nove anni di reclusione. E ciò in base a un video in cui si vedeva il peschereccio che trainava una piccola imbarcazione in ferro con a bordo undici persone. Subito dopo lo sbarco, il comandante del motopesca dichiarava di essersi limitato a salvare dalle correnti i migranti rimasti senza motore e in balia del maltempo. 

 

Altri componenti dell’equipaggio, invece, lo accusavano di avere favorito gli scafisti. Ma il tribunale di Agrigento lo ha assolto e quando la sentenza è divenuta definitiva è stata avviata la causa per il risarcimento per ingiusta detenzione.
 









Native | 02/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782998585-0-inaugurato-il-nuovo-showroom-gaspare-mirrione-spa-a-trapani-design-e-cultura-del-legno.jpg

Inaugurato il nuovo showroom Gaspare Mirrione Spa a Trapani: design e...

Native | 02/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782984267-0-il-digital-marketing-di-oggi-puo-piu-fare-a-meno-dell-intelligenza-artificiale.jpg

Il digital marketing di oggi può più fare a meno...

Native | 01/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-07-2026/1782899070-0-check-up-di-meta-anno-l-andamento-dei-tassi-bce-a-giugno-2026.png

Check-up di metà anno: l'andamento dei tassi BCE a Giugno 2026