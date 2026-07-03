"A Scurata" quest'anno è "peri peri". Presentato il programma

03/07/2026 09:00:00

Nata dall’incontro tra il sole che tramonta sulle acque dello Stagnone e la straordinaria bellezza delle arti dello spettacolo, la rassegna ‘A Scurata volge lo sguardo verso nuovi orizzonti, aprendosi, quest’anno, ad un palcoscenico diffuso.

Un ideale arco di luce raccoglierà i diciotto appuntamenti dell’edizione 2026: dall’alba di Levanzo, il 25 luglio, a quella di Marettimo, il 6 settembre, in un abbraccio tra le isole Egadi, la rassegna, alla sua IX edizione, porterà in scena spettacoli al tramonto che coinvolgeranno Villa Genna, a Marsala, cuore pulsante della manifestazione, insieme a tappe “peri peri” nei comuni di Mazara del Vallo, con il Collegio dei Gesuiti, di Santa Ninfa, con l’Anfiteatro, e di Salemi, con il Castello Normanno.

«La prima grande novità di quest’anno – dichiara in conferenza stampa Salvatore Sinatra, presidente del Mac – Movimento Artistico Culturale Città di Marsala, promotore della rassegna – è il luogo che ospiterà gli spettacoli: Villa Genna, un polmone verde della città che continuerà a regalare al pubblico l’incanto dei tramonti sullo Stagnone alle spalle degli artisti che si esibiscono, in continuità con il senso identitario della manifestazione. Altra novità, sarà la formula “peri peri” con cui apriamo ai comuni della provincia, nella speranza di spingerci oltre negli anni a venire, portando avanti tra teatro, musica e parole, un concetto di cultura che valorizza i luoghi, racconta l’identità di una terra e crea momenti di autentica bellezza che lasciano un segno in chi li vive».

Un festival, dunque, diffuso, che mira a rafforzare le connessioni tra territori e comunità e che punta ad offrire al pubblico un cartellone di eventi di alto livello, immersi in contesti di grande suggestione. «Villa Genna sarà un palcoscenico d’eccezione, perché è un’area verde straordinaria lungo la riserva dello Stagnone – dichiara Gregorio Caimi, direttore artistico del Mac – che ospiterà, a partire dall’1 agosto, con la voce magnetica di Donatella Finocchiaro, fino al 28 agosto, con il viaggio sonoro tra radici arcaiche e linguaggi contemporanei degli Agricantus, ben dodici spettacoli. Oltre alle due albe di apertura e chiusura della manifestazione a Levanzo e Marettimo, che ospiterà anche un omaggio a Franco Battiato de I Musicanti, sono in cartellone anche tre appuntamenti “peri peri” in provincia, che testimoniano la nostra volontà di promozione della cultura e di valorizzazione del territorio. Ci saranno momenti dedicati al teatro, anche classico, alla world music, alla musica d’autore, al jazz, tutti di grande livello artistico».

L’edizione di quest’anno ha ottenuto il patrocinio del Comune di Marsala e l’augurio del direttivo del Mac, come sottolineato dal tesoriere avv. Giacomo Frazzitta è che «la nuova Amministrazione abbia un occhio di riguardo verso questa realtà che nasce dal basso, non lucrativa, al servizio della cittadinanza, che ha sempre proposto location rispettose dell’ambiente e del livello culturale della città. Fino ad oggi – puntualizza Frazzitta – abbiamo potuto contare su un’organizzazione che si è avvalsa del sostegno di privati. Ci auguriamo che in futuro possa esserci un’inversione di tendenza, tale da poter ricevere da parte delle Istituzioni quella giusta attenzione che merita un’avventura così amata da cittadini e turisti».

Alla conferenza stampa di presentazione de ‘A Scurata 2026, che si è svolta presso l’Ouverture delle Cantine Pellegrino, ha preso parte, insieme ai membri del MAC e ad alcuni artisti, anche la sindaca di Marsala Andreana Patti. «Sono felice di aver dato il patrocinio del Comune alla rassegna. ’A Scurata è una proposta culturale estiva molto interessante, che con la sua nona edizione testimonia continuità, serietà, impegno, qualità – dichiara la neosindaca – Abbiamo lanciato una disponibilità per gli anni successivi a copartecipare alla sua ideazione. Vogliamo essere un’Amministrazione che non si appropria dei talenti che costruiscono cose belle ma che vuole essere coprotagonista, e non elargire solo servizi e contributi».

L’edizione di quest’anno si avvale anche della preziosa collaborazione dell’associazione “Equitazione Club Marsala” e del comitato cittadino “Miglioriamo Marsala”, guidati rispettivamente da Tommaso Favata e dall’avv. Claudio Zichittella, oltre che del sostegno di numerosi sponsor e partner, uno su tutti, il main sponsor Cantine Pellegrino 1880. «Sostenere la cultura per noi non è un’attività accessoria ma naturale – spiega Maria Chiara Bellina, responsabile enoturismo Cantine Pellegrino Marsala – perché affonda le radici nella nostra tradizione. Sostenere la rassegna ci riempie di orgoglio, soprattutto davanti ad un calendario così ricco che valorizza tanti artisti, anche marsalesi».

IL CALENDARIO

La rassegna apre i battenti all’alba del 25 luglio a Levanzo, sul sentiero per Cala Minnola, con il concerto “Quattru petri”: la voce di Riccardo Sciacca e le chitarre di Gregorio Caimi dialogheranno con il paesaggio in un’atmosfera in cui le pietre e il mare dell’isola amplificheranno ogni vibrazione e la musica, come un gesto originario, sarà un invito a riconoscere nella luce nascente una possibilità di rinnovamento.

Seguiranno una serie di appuntamenti a Villa Genna, dove a dare il saluto iniziale alla città di Marsala, l’1 agosto, sarà “La vuci di Rosa” di Luana Rondinelli, con Donatella Finocchiaro & I Musicanti di Gregorio Caimi. Lo spettacolo sarà un viaggio teatrale e musicale che racconta la Sicilia nelle sue luci e ombre, con al centro la figura di Rosa Balistreri e, con lei, la poesia di Ignazio Buttitta.

Il 4 agosto sarà la volta del Paolo Passalacqua trio (Paolo Passalacqua al piano, Giuseppe Pipitone al contrabbasso, Giuseppe Nuccio alla batteria) con Dialoghi sonori, che vedrà l’esibizione di un repertorio di composizioni originali di Passalacqua a standard jazz reinterpretati con un approccio personale tra mainstream, bebop, hard bop e jazz moderno. Il 6 agosto animerà la rassegna “Voci d’Autore”, il nuovo spettacolo di Marciante, cantautore tra le voci più originali della scena pop‑jazz contemporanea. Il suo concerto sarà un viaggio nelle storie che hanno ispirato le sue canzoni e in quelle dei grandi autori della musica moderna. Il 9 agosto, invece, Gulino, voce storica dei Marta Sui Tubi, presenterà dal vivo il nuovo singolo Dio è Donna, in uscita a luglio 2026, inaugurando una nuova fase del suo percorso artistico. Dai brani più amati del repertorio dei Marta Sui Tubi alla produzione inedita del suo progetto solista, Gulino sarà affiancato nell’esecuzione da una band d’eccezione: Mato Francesco Sciacca alla batteria e percussioni, Francesco Di Giovanni a chitarra e basso, Giuseppe Morfino a tastiere ed elettronica.

Dopo quattro spettacoli a Villa Genna, ‘A Scurata volgerà lo sguardo verso le Egadi e animerà l’isola di Marettimo, il 10 agosto, con l’omaggio a Franco Battiato “E ti vengo a cercare” de I Musicanti di Gregorio Caimi. Un concerto che è anche un omaggio a Giuni Russo, voce straordinaria del Mediterraneo. Sul palco dello Scalo Nuovo, insieme a Gregorio Caimi (chitarre), ci saranno Dario Li Voti (batteria), Gianluca Pantaleo (basso), Natale Montalto (fisarmonica), Enzo Toscano (violoncello), Maria Luisa Pala (flauti), Francesca Gatto (tastiere), Debora Messina e Riccardo Sciacca (voci).

Il giorno successivo, l’11 agosto, si torna a Marsala, a Villa Genna, con “Jazz al tramonto” con un doppio set: Elimi & Manosanta Hard Soul di Bob Salmieri. La serata si aprirà con il sound contemporaneo e vibrante degli Elimi: la voce di Grazia Buffa, il sax di Giovanni Balistreri, la chitarra di Francesco Di Giovanni, il basso di Vito Vulpetti e la batteria di Roberto Provenzano; poi il testimone passerà ai Manosanta Hard Soul, progetto guidato dal sassofonista Bob Salmieri, figura storica del jazz mediterraneo. La band, con Tony Terrasi al piano e organo, Giacomo Bertuglia al contrabbasso e Giuseppe Madonia alla batteria, proporrà una rilettura intensa e moderna di Blues, Soul e Hard Bop, con arrangiamenti originali che evocano il calore dei club e la forza comunicativa del jazz delle origini.

Il 12 agosto, ‘A Scurata approderà a Mazara del Vallo, al Collegio dei Gesuiti, con Rosario Lisma e I Musicanti di Gregorio Caimi che porteranno in scena “L’isola nell’isola”, uno spettacolo che racconta la “Sicilitudine”, sentimento identitario, poetico e politico.

Il giorno successivo, a Villa Genna, sarà di scena “Our Favorite Things” di Sade Mangiaracina & Osvaldo Lo Iacono, due tra le voci strumentali più originali della musica siciliana contemporanea. Pianoforte, sintetizzatori e chitarre dialogheranno in un percorso sonoro che attraversa le opere e gli artisti che hanno segnato la loro formazione umana e musicale. Sempre a Villa Genna, il 16 agosto, l’esibizione di “Aldo Bertolino Jazz Quartet” featuring Simona Trentacoste. Il concerto proporrà un viaggio tra standard e brani originali firmati da Bertolino e dal pianista Dario Silvia, capaci di fondere tradizione e ricerca con grande sensibilità. La serata sarà arricchita da un omaggio a Miles Davis, nel centenario della sua nascita. Completeranno la formazione il batterista Vito Vultaggio e il contrabbassista Gabrio Bevilacqua. Ospite speciale, la cantante Simona Trentacoste, voce elegante e intensa, che accompagnerà il quartetto nei momenti più emozionanti del concerto.

Il 18 agosto nuovo appuntamento “peri peri” a Santa Ninfa, presso l’Anfiteatro, con “Il blues è femmina” della Kinisia Blues Band, un viaggio attraverso la storia del Blues e del Rhythm & Blues, raccontato attraverso le grandi voci femminili che ne hanno segnato l’anima. Da Aretha Franklin a Janis Joplin, fino ad Amy Winehouse. La voce intensa di Lea Pavia guiderà il pubblico in un percorso emotivo e sonoro che attraversa decenni di musica e di storie. Sul palco, Dario Li Voti alla batteria, Diego Buffa al basso, Nino Casano alle chitarre, Gregorio Caimi alle chitarre, Salvatore Sinatra all’hammond e piano elettrico.

Il 21 agosto, a Villa Genna, sarà la volta di “Ognunu havi ‘n sigretu” - Malmaritate con la partecipazione di Luana Rondinelli. Sul palco, Gabriella Grasso, Valentina Ferraiuolo, Emilia Belfiore, Concetta Sapienza ed Elena Guerriero daranno vita a un ensemble femminile potente e raffinato. Per questa occasione sarà ospite speciale Luana Rondinelli, voce autoriale e teatrale tra le più significative della scena contemporanea.

Il 23 e il 24 agosto, sempre a Villa Genna, sarà protagonista il teatro classico, con “Elena di Euripide”, con adattamento e regia di Nicasio Anzelmo. Un’opera anomala e affascinante, che sfida le convenzioni tragiche e invita a interrogarsi sulla verità, sull’inganno e sul potere delle immagini. A dare corpo e voce a questo universo euripideo un cast d’eccezione: Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Silvia Siravo, Ruben Rigillo, Alessandro D’Ambrosi, insieme ad Anna Lisa Amodio, Chiara Barbagallo, Emilio Lumastro e Alessandro Parise. Le scene e i costumi sono firmati da Vincenzo La Mendola, le musiche originali da Giovanni Zappalorto, i movimenti coreografici da Barbara Cacciato.

Il 27 agosto, ancora Villa Genna protagonista con una produzione dell’Associazione Arco, “Ippolito Nievo: processo all’Unità d’Italia”, con Gianluca Guidi; interpreti, Gianluca Guidi, Giacomo Frazzitta, Serena Tumbarello. Con la regia e l’interpretazione di Guidi si riafferma la funzione più profonda del teatro: uno strumento vivo per interrogare il presente, smascherare contraddizioni e inganni, e restituire alla scena il suo valore critico e necessario.

Sempre il 27 agosto, al Castello normanno di Salemi, nuovo appuntamento “peri peri” con l’Officina Artistica Carpe Diem, che porterà in scena “Musica, cinema, parole”, un viaggio nella Sicilia delle emozioni, con uno spettacolo che intreccia musica, immagini e parole per raccontare l’anima profonda dell’isola. Sul palco, Fabio Gandolfo (pianoforte), Giacomo Bertuglia (contrabbasso), Ceo Toscano (violoncello) e Lucrezia Benigno (voce), un ensemble capace di evocare paesaggi, volti e ricordi attraverso un linguaggio musicale raffinato.

Spettacolo di chiusura a Villa Genna il 28 agosto, con Agricantus presenta E.A.R. – Elektron Akoustikòs Riza, un nuovo viaggio sonoro guidato da Mario Crispi con Chiara Minaldi alla voce e Alfredo Giammanco ai synth: il progetto rilegge il repertorio storico della band in chiave essenziale, esaltando timbri mediterranei, strumenti etnici e atmosfere elettroniche.

A’ Scurata chiuderà i battenti il 6 settembre a Marettimo, a Case Romane, con “Lacrimi di Sali”, di Riccardo Sciacca & I Musicanti: un intervento musicale, all’alba, per chitarra e voce che rappresenta non una conclusione, ma un approdo, il momento in cui la notte si dissolve e la luce diventa promessa di ritorno.

Biglietti al link

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Abbonamenti al link

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L’acquisto dei ticket si potrà effettuare anche presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 65 (tel. 0923.956105 – 373.7069569)

Maggiori informazioni su www.scurata.it



