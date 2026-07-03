Santa Ninfa, il Premio Nino Cordio ricorda Andrea Camilleri

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026
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Santa Ninfa rende omaggio a Nino Cordio e ad Andrea Camilleri nella diciassettesima edizione del Premio Museo Nino Cordio.
L’appuntamento è venerdì 10 luglio 2026, tra il Museo Nino Cordio e Piazza Libertà. L’ingresso è gratuito.
Quest’anno il premio sarà conferito alla memoria di Andrea Camilleri, legato all’artista siciliano da una storica amicizia.
A ritirare il riconoscimento saranno le nipoti dello scrittore, Alessandra e Arianna Mortelliti. La serata si chiuderà con il concerto speciale della cantautrice palermitana Giulia Mei.
La manifestazione nasce per ricordare Nino Cordio, pittore, scultore e incisore originario di Santa Ninfa, morto a Roma nel 2000.
Nel 2026 il premio assume un significato particolare: al centro ci sarà Andrea Camilleri, nel segno del rapporto umano e culturale che lo unì a Cordio.
Il primo momento della giornata è in programma alle 18 nella “Sala delle Teste” del Museo Nino Cordio.
L’incontro sarà moderato dal giornalista Max Firreri. Saranno presenti il sindaco Carlo Ferreri, la vice sindaca e assessora alla Cultura Rosalinda Genco e il regista Francesco Cordio, figlio dell’artista.
Alessandra Mortelliti, attrice e regista, leggerà alcune delle pagine più significative scritte da Camilleri su Nino Cordio.
Arianna Mortelliti, scrittrice e direttrice artistica del Premio Andrea Camilleri – Nuovi Narratori, presenterà il suo ultimo romanzo, “Quel fazzoletto color melanzana”.
Le due presenze permetteranno di costruire un ponte tra memoria familiare, letteratura e racconto pubblico di Camilleri.
Dopo l’incontro e la cerimonia di premiazione, la manifestazione si sposterà in Piazza Libertà.
Dalle 21.30 sarà protagonista Giulia Mei, cantautrice e pianista palermitana, con un concerto speciale.
La sua musica chiuderà una giornata pensata per mettere insieme arte visiva, letteratura e canzone d’autore, nel solco di una manifestazione che negli anni ha premiato personalità legate alla cultura siciliana e nazionale.
Il Premio Museo Nino Cordio è organizzato ogni anno dal Comune di Santa Ninfa, città natale dell’artista, in collaborazione con l’associazione culturale Cinemario e con il contributo della Regione Siciliana, assessorato Turismo, Sport e Spettacolo.
Il riconoscimento viene assegnato a personalità del mondo della cultura, del giornalismo, dell’arte, della scienza, della letteratura e dello spettacolo legate alla Sicilia.
Tra i premiati delle precedenti edizioni figurano Luca Zingaretti, Nando Dalla Chiesa, Stefania Sandrelli, Luigi Lo Cascio, Daniele Silvestri, Mario Venuti, Michele Riondino, Pietrangelo Buttafuoco e Costanza Quatriglio.
Il Museo Nino Cordio custodisce oltre 200 opere dell’artista, tra acqueforti, dipinti, affreschi, disegni e sculture. È parte della Rete museale e naturale belicina.
La XVII edizione del Premio Museo Nino Cordio si terrà venerdì 10 luglio 2026 a Santa Ninfa.
Alle 18 è previsto l’incontro al Museo Nino Cordio, in Piazza Aldo Moro. Alle 21.30 il concerto di Giulia Mei in Piazza Libertà.
L’ingresso a tutti i momenti della manifestazione è libero e gratuito.
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