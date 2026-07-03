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Politica
03/07/2026 10:00:00

Custonaci, tre segretari comunali in tre anni: l'opposizione chiede chiarezza

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Al Comune di Custonaci si è registrato, nel corso degli ultimi tre anni, un avvicendamento di tre diversi segretari comunali. Un dato che il gruppo consiliare di opposizione “Noi per Custonaci” definisce anomalo, sollevando interrogativi sul funzionamento interno dell’ente e sui rapporti tra amministrazione e una figura considerata centrale nella macchina burocratica comunale.

 

Il ruolo del segretario comunale

"Il segretario comunale non svolge una funzione meramente amministrativa, ma rappresenta una figura di garanzia per la legittimità degli atti prodotti dall’ente", si legge nella nota di "Noi per Custonaci. È inoltre chiamato a fornire supporto giuridico e istituzionale agli organi politici e amministrativi del Comune.

Per questo motivo, secondo l’opposizione, la successione di tre diversi segretari in un arco temporale così ristretto assume un rilievo pubblico significativo.

 

Le richieste dell’opposizione

Il gruppo consiliare “Noi per Custonaci” chiede di fare chiarezza sulle ragioni che hanno portato a questi continui cambiamenti e sottolinea la necessità che i cittadini vengano informati in modo trasparente sulle dinamiche che hanno determinato gli avvicendamenti.

Pur evitando di alimentare ipotesi non supportate da riscontri ufficiali, i consiglieri ritengono che la frequenza dei cambi al vertice della segreteria comunale rappresenti un elemento che richiede attenzione sul piano politico e amministrativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Politica | 2026-07-03 08:00:00
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