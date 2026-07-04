Malore nella Riserva dello Zingaro, donna soccorsa con l'elicottero

04/07/2026 21:45:00

Una donna colpita da un grave malore è stata soccorsa oggi nella Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, in provincia di Trapani, grazie a un intervento congiunto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Sicilia e dell'82° Centro SAR di Trapani dell'Aeronautica Militare.

La donna si trovava nei pressi di Cala dell'Uzzo, nel settore settentrionale della riserva, quando è stata colpita da una colica renale acuta che le ha impedito di proseguire il cammino. Vista la distanza dagli accessi carrabili e le condizioni della paziente, la Centrale Operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

Valutata la complessità dell'intervento, il CNSAS ha richiesto il supporto di un elicottero HH-139B dell'82° Centro SAR del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare. Il velivolo ha imbarcato a Castellammare del Golfo due tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino, trasportandoli rapidamente fino a Cala dell'Uzzo.

Una volta raggiunta la donna, i soccorritori le hanno prestato le prime cure sul posto. Successivamente la paziente è stata recuperata mediante verricello e issata a bordo dell'elicottero.

Il mezzo ha quindi raggiunto il campo sportivo di Castellammare del Golfo, dove era già pronta un'ambulanza medicalizzata del 118. Da lì la donna è stata trasferita all'ospedale di Alcamo per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.

L'operazione conferma l'importanza della collaborazione tra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e l'Aeronautica Militare, una sinergia che consente di intervenire rapidamente anche nelle aree più impervie della Sicilia, dove l'impiego dell'elicottero rappresenta spesso la soluzione più efficace per garantire un soccorso tempestivo e il rapido trasporto dei pazienti verso le strutture ospedaliere.



