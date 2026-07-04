Dal jazz tra i templi al cinema sotto le stelle: il weekend in provincia di Trapani

04/07/2026 06:00:00

Il primo fine settimana di luglio non ha un solo centro. La provincia di Trapani si muove tutta insieme: i templi di Selinunte diventano palcoscenico jazz, Favignana chiude FestivalFlorio tra storia e pianoforte, Gibellina porta Dario Fo nel cuore delle Orestiadi, Dattilo riempie il borgo di cannoli e cabaret, Cornino celebra il mare, Marsala tiene insieme archeologia, cinema, libri, danza e stelle.

E domenica 5 luglio c’è anche la prima domenica del mese, con l’ingresso gratuito in musei, parchi archeologici e luoghi della cultura regionali. Ecco cosa accade, dove e quando, per orientarsi senza perdersi nel calendario.

Selinunte, jazz tra i templi e ingresso gratuito domenica

A Selinunte si apre il cartellone di Selinunte Estate, la rassegna che fino a settembre porterà musica, teatro, danza e incontri dentro il Parco archeologico.

Sabato 4 luglio, alle 21, davanti al Tempio E, parte Mediterraneo Jazz, la rassegna di Curva Minore. Il primo concerto è “The Fruitful Darkness”, con Gianni Gebbia e Tony Buck. Un incontro tra sassofono, flauto, batteria, improvvisazione e atmosfere mediterranee.

Domenica 5 luglio, sempre alle 21 al Tempio E, arriva Paolo Angeli con “Lema”. La sua chitarra sarda preparata, strumento-orchestra a venticinque corde, attraversa folk, free jazz, post-rock e tradizione isolana.

Domenica, inoltre, il Parco di Selinunte sarà visitabile gratuitamente per la “Domenica al Museo”. Sempre il 5 luglio viene riattivato anche l’accesso dal lato di Triscina, con una biglietteria nei locali ripristinati dal Comune di Castelvetrano-Selinunte. È una novità importante soprattutto per chi arriva dalla borgata marinara.

Alle 10.30 è prevista una visita guidata gratuita al santuario di Demetra Malophoros, sulla collina della Gaggera, uno dei luoghi di culto più antichi di Selinunte. Alle 10 e alle 11 sono previste anche altre visite guidate al Parco, tra Collina Orientale, Baglio Florio, Acropoli e templi.

Gibellina, Dario Fo e una mostra sulla memoria del Belice

A Gibellina il weekend è uno dei più intensi dell’estate culturale.

Sabato 4 luglio, alle 19.30, a Belìce/EpiCentro della Memoria Viva si inaugura “Autostrada di corvi e orizzonti arcobaleno”, mostra di Giuseppina Giordano. L’esposizione nasce dal progetto di residenza dell’artista mazarese dentro “Playground Love”, inserito in Plenaria26, nel percorso di Gibellina Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026.

Il lavoro parte da un’immagine: l’autostrada tra Mazara e Gibellina, una moltitudine di corvi, un arcobaleno. Da lì costruisce una riflessione sulla memoria del Belice, coinvolgendo scuole, bambini e abitanti. La mostra resterà visitabile fino al 6 settembre.

Sempre a Gibellina, al Baglio Di Stefano, prosegue il progetto delle Orestiadi dedicato a Dario Fo nel centenario della nascita. Sabato 4 luglio, alle 21, va in scena “Libere”, prima nazionale tratta dai monologhi scritti da Dario Fo con e per Franca Rame. In scena Silvia Ajelli, Eletta Del Castillo e Gaia Insenga, con musiche dal vivo di Giulia Mei. Dopo lo spettacolo, alle 22.30, la Terrazza del Baglio ospita “Una festa per la Capitale” con la band palermitana A Noi ci piace Vintage.

Domenica 5 luglio, alle 19.30, il progetto dedicato a Fo si chiude con “Lazzaro Affabulato”, restituzione scenica del laboratorio curato da Marco Baliani attorno all’affabulazione e al “Mistero Buffo”.

Favignana, FestivalFlorio tra San Francesco, comete e Giovanni Allevi

FestivalFlorio entra nel suo ultimo fine settimana.

Sabato 4 luglio, alle 18.30, al Lido Radangia, si parla di “San Francesco e il Papato nell’Italia del Duecento”. Michele Santoriello dialoga con lo storico della Chiesa Mario Prignano in un incontro dedicato al rapporto tra Francesco, la Chiesa medievale e le tensioni religiose e politiche del suo tempo.

Alle 21.30, all’Ex Stabilimento Florio, il festival cambia prospettiva e guarda al cielo con “Cacciatori di Comete”. Paolo Ferri, fisico e protagonista per decenni delle missioni dell’Agenzia Spaziale Europea, e lo storico Amedeo Feniello raccontano la missione Rosetta e il lungo rapporto dell’umanità con le comete, tra superstizione, scienza e immaginazione. Il commento musicale è affidato al maestro Lorenzo Pampaloni Mascilli.

Domenica 5 luglio, alle 21.30, gran finale con Giovanni Allevi e “Armonie invisibili” alla Marina di Favignana. Una chiusura in musica per una rassegna che ha attraversato teatro, letteratura, concerti e incontri nelle Egadi. Gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Dattilo, cannoli, folklore e cabaret

A Dattilo il weekend coincide con il cuore del Dattilo Cannolo Fest, in programma dal 3 al 5 luglio nella frazione di Paceco.

Sabato 4 luglio, nell’area spettacoli di Villa Lungaro, si comincia alle 18.30 con il gruppo folkloristico Val di Mazara. Alle 19 suonano i Blue Monkeys, alle 20 spazio al concorso canoro “Lasciatemi Cantare”, alle 21 allo spettacolo di mentalismo di Marco Bellantuono. Alle 21.30 arrivano Toti e Totino, tra i nomi più popolari del cabaret siciliano.

Domenica 5 luglio si riparte alle 18.30 con il gruppo folklorico I Burgisi di Marsala. Alle 20 va in scena “Tanto pe’ sogna’”, tra teatro e musica. Alle 21 è previsto il Premio 91027 – Eccellenze della Città di Paceco. Alle 21.30 chiusura con Matranga e Minafò.

Accanto agli spettacoli ci sono gli appuntamenti gastronomici del festival, tra degustazioni, show cooking, cannoli e incontri dedicati al territorio. L’ingresso agli spettacoli è libero.

Custonaci, a Baia Cornino c’è la Festa dei Mari

A Baia Cornino, fino al 5 luglio, si può vivere la Festa dei Mari. È la quarta edizione di un appuntamento che unisce mare, gastronomia, spettacoli, musica, escursioni e cultura marinara.

Sabato 4 luglio la giornata comincia sull’acqua: alle 10.30 escursione in SUP alla Tonnara di Monte Cofano fino a Castelluzzo; alle 16 SUP e snorkeling nella Riserva di Monte Cofano; alle 20 “SUP sotto le stelle”. Dalle 18 apre il Villaggio dei Mari. Alle 20.30 il cooking talk “Pesce azzurro in festa”, dedicato alla dieta mediterranea, con chef, nutrizionisti e sportivi. Alle 21.30 Premio dei Mari, poi dj set con SIMONTERIZZO & Friends.

Domenica 5 luglio si parte alle 9 con la “Pulizia dei Mari” a cura di Trapani Apnea. Alle 18 riapre il Villaggio dei Mari e torna il SUP al tramonto. Alle 20 ci sarà lo show di Chironex Entertainment e la proiezione del documentario “Paradiso Salvato” di Nicola Biondo e Giacomo Di Girolamo, dedicato alla battaglia civile che ha salvato questa costa. Alle 20.30 cooking talk “Tesori del Mediterraneo”, alle 22 Premio dei Mari, alle 22.15 Antonello Costa con “È meglio che faccia da solo”. Chiusura con il dj live di Tore Cusenza e Valerio Bruno.

Marsala, archeologia, libri, danza, boxe e cinema

Marsala ha un calendario fitto già da sabato.

Sabato 4 luglio, alle 18.30, alla Terrazza Carpe Diem, Chiara Putaggio presenta “A strega du mare”, libro che rilegge la fiaba della Sirenetta tra mare, terra e antica Lilybeo. L’incontro è a ingresso libero.

Sempre sabato, alle 18.30, al Baluardo Velasco, Giuseppe De Marzo presenta “L’Internazionale della Terra”, in dialogo con Nicola Teresi. Anche questo appuntamento è gratuito.

Alle 21, nella chiesa di Santa Maria della Grotta, parte “Art&Ground” di ArcheOfficina con “Electrodrone”, performance di musica elettronica originale di Alfredo Giammanco. La serata prevede una visita guidata alle 21 e il concerto alle 21.30.

Alle 21, in piazza della Repubblica, si svolge il 5° Memorial Giuseppe Episcopo, appuntamento di boxe internazionale Sicilia contro Malta organizzato dall’ASD Marsala Boxe: quaranta atleti e venti incontri.

Alle 21.30, al Teatro Impero, spazio alla danza con “Sognare in Grande. La Donna è.” di Espressione Danza ASD, spettacolo dedicato alle donne che hanno lasciato un segno nella storia.

Domenica 5 luglio Marsala riparte già dal mattino con la giornata dedicata alle costellazioni familiari al Parco Archeologico di Lilibeo, condotta dalla psicoterapeuta Francesca Lombardi.

Nel pomeriggio, alle 18.15, appuntamento alla biglietteria dell’Area Archeologica di Capo Boeo per “Lilibeo Astronomica”: visita guidata alle 18.30 tra le domus dell’antica Lilibeo e osservazione astronomica ai telescopi dalle 20.30 con ORSA Palermo. Ticket 15 euro, ridotto 8 euro per under 15.

Alle 19, al Parcobaleno sul lungomare, la Compagnia teatrale Sipario presenta “Raccontiamo una favola”, appuntamento per bambini e famiglie della rassegna “La Città dei Bambini”. Ingresso libero.

Alle 21.30, al Baluardo Velasco, Finestre sul Mondo propone il film “Baraka” di Ron Fricke, documentario senza dialoghi che attraversa paesaggi, rituali e culture del pianeta. Ingresso gratuito con offerta libera.

Da non dimenticare anche “Lilibeo Sacra – Tra Cielo e Mare”, installazione artistica di Carlo Di Lucia al Museo Lilibeo, inaugurata il 3 luglio e visitabile fino al 30 luglio.

Trapani, un tour letterario fino alla Torre di Ligny

Sabato 4 luglio, alle 18, a Trapani, Terradamare propone un tour letterario al tramonto ispirato alla tesi di Samuel Butler, che nel saggio “L’autrice dell’Odissea” ipotizzò un legame tra Trapani e la terra dei Feaci.

Il percorso parte dall’ingresso di Villa Margherita e arriva fino alla terrazza della Torre di Ligny. Il ticket va da 10 a 15 euro, con preacquisto obbligatorio.

Musei e parchi gratis domenica 5 luglio

Domenica 5 luglio torna anche la “Domenica al Museo”. In Sicilia l’ingresso è gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura regionali che aderiscono all’iniziativa.

Nel Trapanese si potranno visitare, tra gli altri, il Parco archeologico di Selinunte, il Parco archeologico di Segesta, le Cave di Cusa, il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala con l’Area archeologica di Capo Boeo, il Museo del Satiro di Mazara del Vallo, il Castello Grifeo di Partanna e l’ex Stabilimento Florio di Favignana.

Prima di mettersi in viaggio è sempre consigliato controllare orari, prenotazioni, eventuali turni di ingresso e aperture aggiornate sui siti dei singoli luoghi della cultura.



