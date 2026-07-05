Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
05/07/2026 10:28:00

Trapani, la "signora Fontana" perde un pezzo: crolla una vasca della Venere di Piazza Mercato del pesce

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-07-2026/1783240884-0-trapani-la-signora-fontana-perde-un-pezzo-crolla-una-vasca-della-venere-di-piazza-mercato-del-pesce.jpg

È accaduto nel momento più paradossale. Dopo anni di ruggine e a pochi giorni dal via libera della Soprintendenza al progetto di restauro, la Fontana di Venere a Piazza Mercato del pesce ha ceduto prima ancora che il cantiere potesse prenderla in consegna.

 

Una delle vasche della Fontana di Venere Anadiomene - per tutti "la signora Fontana" - nell'area dell'ex Mercato del Pesce, si è staccata dalla struttura precipitando al suolo e frantumandosi in più parti. Un cedimento che riguarda un bene storico frequentato ogni giorno da cittadini e turisti e che riporta al centro dell'attenzione il tema della tutela del patrimonio monumentale cittadino.

 

Il 3 luglio scorso era arrivato il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni culturali al progetto di restauro conservativo predisposto dal Comune di Trapani. 

L'intervento rientra nel più ampio programma di riqualificazione dell'ex Mercato del Pesce e prevede lo smontaggio completo della statua e degli elementi della fontana, che saranno trasferiti in laboratorio per consentire un delicato intervento di recupero. 

Secondo quanto annunciato dall'amministrazione comunale, i lavori dovrebbero durare circa sei mesi e consentiranno di restaurare le parti in ghisa, recuperare gli elementi decorativi e ripristinare anche il sistema idrico della fontana, ormai inattivo da anni.

 

La Venere Anadiomene è uno dei simboli storici di Trapani. Collocata nell'attuale sede dal 1876, dopo la demolizione delle antiche mura cittadine, è stata realizzata dalla celebre fonderia francese Val d'Osne ed è una riproduzione della Venus sortant du Bain, scolpita nel 1767 da Christophe-Gabriel Allegrain e oggi conservata al Museo del Louvre di Parigi. Si tratta dell'unico esemplare di questo tipo presente in Sicilia e di uno dei più importanti manufatti monumentali in ghisa dell'isola.

 

Sul caso interviene anche il consigliere comunale di opposizione Maurizio Miceli (FdI), che attribuisce il danneggiamento a una mancata manutenzione del monumento. Secondo Miceli, anche nell'ipotesi in cui il cedimento fosse stato provocato da un atto vandalico, chi ha colpito la fontana avrebbe trovato una struttura già resa vulnerabile dagli anni di incuria. Per l'esponente dell'opposizione, il crollo rappresenta l'emblema della gestione del patrimonio monumentale cittadino negli ultimi anni: "Questa fontana non è crollata. È stata lasciata crollare".

 

Negli ultimi anni cittadini e associazioni avevano più volte richiamato l'attenzione sulle condizioni della fontana, chiedendo un intervento prima che il deterioramento della ghisa e degli elementi decorativi diventasse irreversibile.

 

Adesso invece il danno è realtà. Resta da stabilire se sia stato il tempo o la mano dell'uomo a provocarlo. É probabile che possa trattarsi del cedimento della ghisa, materiale con cui è realizzata la fontana e da tempo segnato dall'usura, ma gli accertamenti dovranno escludere la matrice vandalica. 

Ma il paradosso è evidente: il monumento ha ceduto proprio mentre si preparava a entrare nel cantiere che avrebbe dovuto salvarlo.

 



Cittadinanza | 2026-07-04 16:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-07-2026/trapani-70-eventi-estivi-alla-casina-delle-palme-250.jpg

Trapani, 70 eventi estivi alla Casina delle Palme 

La Casina delle Palme torna a essere uno dei principali palcoscenici dell'estate trapanese. Musica, teatro, presentazioni di libri, degustazioni, mostre, danza, laboratori per bambini e appuntamenti dedicati alle tradizioni popolari: dal 15...







Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783089918-0-liberty-lines-serve-piu-ascolto-per-migliorare-i-porti-delle-egadi.jpg

Liberty Lines: “Serve più ascolto per migliorare i porti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783091236-0-marsala-liberi-d-intrecciare-vince-la-festa-regionale-refugee-teams.jpg

Marsala, Liberi D’Intrecciare vince la Festa regionale Refugee Teams

Native | 03/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783072260-0-marsala-alex-britti-alle-cantine-fina-per-kebrillera-2026.jpg

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026