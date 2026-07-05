Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
05/07/2026 12:45:00

Tamponamento sulla Palermo-Mazara, code in uscita dalla città

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-07-2026/tamponamento-sulla-palermo-mazara-code-in-uscita-dalla-citta-450.jpg

Traffico rallentato questa mattina sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto iniziale in uscita da Palermo, in direzione Mazara.

 

A causare i disagi è stato un tamponamento tra due auto avvenuto tra il chilometro 0 e il chilometro 4. L’incidente, per fortuna, non ha provocato feriti.

 

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie per riportare la circolazione alla normalità.

 

Inevitabili le code in uscita dalla città, in una domenica di luglio in cui il traffico verso le località della provincia e della Sicilia occidentale è già sostenuto.









Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783089918-0-liberty-lines-serve-piu-ascolto-per-migliorare-i-porti-delle-egadi.jpg

Liberty Lines: “Serve più ascolto per migliorare i porti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783091236-0-marsala-liberi-d-intrecciare-vince-la-festa-regionale-refugee-teams.jpg

Marsala, Liberi D’Intrecciare vince la Festa regionale Refugee Teams

Native | 03/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783072260-0-marsala-alex-britti-alle-cantine-fina-per-kebrillera-2026.jpg

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026