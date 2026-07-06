6 Luglio: i 250 anni degli Usa, Trump contro Meloni, il concerto di Ultimo

06/07/2026 07:26:00

E' il 6 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A Washington Trump ha tenuto un grande discorso per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. «Siamo la Nazione più straordinaria, più eccezionale, più incredibile mai esistita sulla faccia della Terra!». Riprende il filone del vecchio John L. O’Sullivan, giornalista, che nel 1845 parlò del «destino manifesto» degli Stati Uniti

• Nella serata di ieri – in Italia erano le 22.51 – Trump ha attaccato ancora una volta Meloni. Ha messo su Truth una foto di lei che lo avvicina con uno sguardo adorante. A Palazzo Chigi il nuovo meme è stato accolto con sconcerto e imbarazzo. Fonti diplomatiche parlano di «follie dell’imperatore»

• A inizio mese il debito federale americano ha raggiunto i 39.400 miliardi di dollari. Di questo passo, alla vigilia delle elezioni di metà mandato di novembre, avrà superato la soglia dei 40 mila miliardi

• Nella Grande moschea di Teheran, proprio in concomitanza con il 4 luglio, sono iniziate le cerimonie funebri per l’ayatollah Khamenei, che continueranno fino a giovedì

• La Russia è tornata a minacciare la Polonia, che vuole produrre droni per l’Ucraina

• Vadim Ermolaev, l’oligarca ucraino ferito nell’esplosione a Monte Carlo e ricoverato in un ospedale a Marsiglia, sarebbe «uscito dal coma» e le sue condizioni di salute sarebbero «decisamente migliorate»

• Circa 250 mila persone sono andate a sentire Ultimo a Tor Vergata. Il concerto ha incassato 16 milioni di euro e ha portato nella capitale circa 155 mila persone da altre regioni e anche dall’estero (altre 100 erano di Roma)



• Nel carcere di Enna un centinaio di detenuti hanno dato via a una rivolta. I secondini sono dovuti intervenire in massa per sedarli.

• Un informatico milanese di 55 anni, tale Gerardo P., è stato preso a coltellate da un immigrato di seconda generazione di 22 anni, che ha agito senza alcun movente

• A Palermo un uomo ha ammazzato a coltellate uno dei suoi due coinquilini, poi si è barricato in casa e ha aperto il gas minacciando di far saltare in aria tutto il condominio

• A Napoli un uomo di 33 anni è stato ucciso con un colpo di pistola al torace mentre rincasava in motorino. È il decimo omicidio del 2026 in città

• Marco Leonardo Basoccu, il tifoso della Juventus ferito gravemente prima del derby dello scorso 24 maggio, non è stato colpito né da una pietra né da una bottiglia, ma da un lacrimogeno

• Sabato, esattamente tredici anni dopo la visita di Francesco, Leone XIV era a Lampedusa a rendere omaggio ai migranti africani morti in mare

• Francesca Vecchioni si è unita civilmente alla compagna Sara dopo circa sei anni di fidanzamento

• Eros Ramazzotti ha portato la figlia Aurora all’altare del matrimonio con Goffredo Cerza, celebrato al Castello Xirumi in Sicilia

• La Norvegia è arrivata ai quarti di finale, sbaragliando la Seleçao di Carlo Ancelotti (che era l’unico italiano arrivato ai Mondiali)

• Per il quinto anno consecutivo Sinner è nei quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in tre set sul giapponese Mochizuki

• Leclerc ha vinto il Gp di Silverstone. È la vittoria numero 250 per la Ferrari

• Larissa Iapichino ha battuto la mamma Fiona May, Aldo Montano è stato ricoverato d’urgenza perché allergico al formaggio, Fioravanti è campione del mondo di surf

• Sono morti la regista Tiziana Aristarco (66 anni), l’artista Yervant Gianikian (84), il magistrato Antonino Intelisano (83), il conduttore radiofonico Bruno Ripepi (80), il giurista e giornalista Umberto Santarelli (92), lo storico collaboratore di Antonella Clerici Dimitri Tollini



Titoli

Corriere della sera: Sparata di Trump su Meloni

la Repubblica: Trump shock su Meloni / «Ordine restrittivo»

La Stampa: Meloni, Trump oltre i limiti

Il Sole 24 Ore: Governance Poll / Sindaci, Funaro / supera Fioravanti / Regioni, Decaro / davanti a Stefani

Il Messaggero: Fondo sovrano / Casa Bianca

Il Giornale: Reddito di cittadinanza, / la sinistra ci riprova

Qn: Mosca minaccia la Polonia / Crosetto: investire in difesa

Il Fatto: Morti nascosti, vaccini gonfiati, / dati taroccati: Regioni impunite

Leggo: Treni, settimana di passione

Libero: Ci accoltellano e si divertono

La Verità: Il gambiano accoltellatore / «Appena esco lo rifaccio»

Il Mattino: La Polonia nel mirino di Putin

il Quotidiano del Sud: La Rai senza vigilanza / e la politica senza bussola

Domani: Costruttori, petrolieri e colossi Usa / Vannacci ruba i lobbisti a FI e Lega



