Marsala: cani randagi mordono un uomo nella zona di Amabilina

06/07/2026 22:00:00

Una segnalazione è arrivata alla redazione di TP24 sulla presenza di cani randagi nella zona di contrada Amabilina, a Marsala. A denunciare la situazione è un cittadino che racconta di un episodio avvenuto nei pressi del supermercato Eurospin, dove il padre è stato aggredito e morso da uno dei cani presenti nell'area.

A seguito dell'accaduto, l'uomo è stato costretto a ricorrere alle cure mediche, sottoponendosi alle visite del caso e alla profilassi antitetanica.

La famiglia chiede ora un intervento da parte degli enti competenti affinché venga verificata la presenza degli animali e si provveda alla loro messa in sicurezza, evitando che possano verificarsi altri episodi analoghi.

La segnalazione riporta l'attenzione sul tema del randagismo, una problematica che periodicamente viene evidenziata in diverse zone della città.



