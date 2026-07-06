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Cultura
06/07/2026 10:15:00

Trapani, Libera presenta “La vita è altrove” di Gabriella Zizzo: la mafia vista dalla psicologia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/trapani-libera-presenta-la-vita-e-altrove-di-gabriella-zizzo-la-mafia-vista-dalla-psicologia-450.jpg

La mafia non agisce soltanto nello spazio pubblico, nell’economia o nella politica. Entra anche nelle case, nei rapporti familiari, nella crescita dei figli, nelle paure che si imparano presto e nelle parole che spesso non si riescono a dire.

Parte da questa prospettiva “La vita è altrove”, il libro di Graziella Zizzo, pubblicato da Lithos Editrice, che sarà presentato martedì 7 luglio, alle 19, alla Casina delle Palme di Trapani.

L’incontro è organizzato dal presidio territoriale di Libera “Giangiacomo Ciaccio Montalto” di Trapani. La manifestazione ha il patrocinio gratuito del Comune di Trapani e della Pro Loco Trapani APS.

La mafia letta dalla stanza di terapia

Il libro affronta il fenomeno mafioso da un punto di vista meno consueto: quello psicologico.

Graziella Zizzo, psicoterapeuta, parte dalle storie e dalle esperienze cliniche incontrate nel suo lavoro per raccontare gli effetti che un ambiente mafioso può produrre sulla vita interiore di chi vi cresce o vi resta vicino.

Il centro del libro non è la cronaca giudiziaria, ma la sofferenza più nascosta: le dinamiche familiari, il disagio degli adolescenti, il peso che ricade su madri e figli, i percorsi difficili di chi prova ad affrancarsi da una cultura fondata sul silenzio, sulla paura e sull’appartenenza imposta.

L’incontro con l’autrice

La presentazione sarà moderata dalla giornalista Laura Spano.

Accanto all’autrice interverrà Giuseppe Cimarosa, che porterà la propria testimonianza personale. Da anni Cimarosa racconta pubblicamente il suo percorso di dissociazione dalla figura di un parente mafioso, Matteo Messina Denaro.

La sua presenza darà all’incontro un taglio concreto: non solo l’analisi del fenomeno mafioso, ma anche il racconto di cosa significhi prendere distanza da un’eredità familiare pesante e scegliere un’altra strada.

Il presidio Ciaccio Montalto

A promuovere l’appuntamento è il presidio trapanese di Libera intitolato a Giangiacomo Ciaccio Montalto, il magistrato ucciso dalla mafia il 25 gennaio 1983 a Valderice.

Una scelta non soltanto simbolica. Parlare oggi delle conseguenze psicologiche della cultura mafiosa significa continuare a interrogarsi sul modo in cui le mafie costruiscono consenso, controllo e dipendenza dentro i territori.

L’appuntamento è martedì 7 luglio, alle 19, alla Casina delle Palme di Trapani.



Cultura | 2026-07-05 06:00:00
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