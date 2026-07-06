Castellammare: ecco come è andata la Coast Cup in memoria di Luigi Fundarò

06/07/2026 15:00:00

Si è conclusa a Castellammare del Golfo la 19ª edizione della Coast Cup, il tradizionale torneo giovanile di beach volley 4 contro 4 che quest'anno ha assunto un significato particolare, essendo stato dedicato alla memoria di Luigi Fundarò, ideatore e anima della manifestazione per diciotto edizioni, scomparso nei giorni scorsi.

Per quattro giornate il lido Peter Pan, sulla spiaggia Playa, ha ospitato circa 35 squadre e oltre 250 tra atleti, tecnici, dirigenti e arbitri, confermando la Coast Cup come uno degli appuntamenti più importanti del panorama giovanile del beach volley siciliano e un'occasione di promozione turistica e sportiva del territorio.

Il momento più emozionante della manifestazione è arrivato durante la cerimonia conclusiva, condotta dalla giornalista Annalisa Ferrante, quando tutti i presenti hanno dedicato un lungo applauso a Luigi Fundarò, ricordandone l'impegno e la passione che hanno permesso alla Coast Cup di crescere negli anni fino a diventare un punto di riferimento per centinaia di giovani atleti.

I vincitori delle diverse categorie

Nella categoria Under 18 femminile il successo è andato alla Pallavolo Augusta, mentre nell'Under 17 maschile si è imposta Erice Entello. La Kunos Cinisi ha conquistato il primo posto nell'Under 16 femminile, Entello Rossa ha vinto nell'Under 15 maschile, mentre il titolo dell'Under 14 femminile è stato conquistato da Erice Entello Blu.

La squadra della Pallavolo Augusta ha ricevuto il trofeo dalle mani del sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, insieme a Serena e Adele Fundarò, figlie di Luigi, in uno dei momenti più sentiti della premiazione.

Alla cerimonia hanno partecipato anche l'assessore allo Sport Giovanni D'Aguanno, il presidente provinciale della Fipav Filippo Occhipinti, il presidente onorario Enzo Barraco e rappresentanti della Fipav Sicilia.

Il Premio Claudia Quattrocchi

Nel corso delle premiazioni è stato assegnato anche il Premio "Claudia Quattrocchi", destinato alla migliore atleta dell'Under 14 femminile. Il riconoscimento è stato conferito a Carla Mucaria, della Polisportiva Erice Entello, alla presenza dei familiari della giovane Claudia Quattrocchi, scomparsa in un incidente stradale.

Il sindaco Giuseppe Fausto e l'assessore Giovanni D'Aguanno hanno sottolineato il valore della manifestazione, ricordando come la Coast Cup continui a rappresentare un'importante occasione di aggregazione, crescita sportiva e valorizzazione del territorio, oltre a mantenere vivo il ricordo di Luigi Fundarò e della sua eredità umana e sportiva.

La Coast Cup è organizzata dalla Nuova Polisportiva Castellammare, con il supporto tecnico dell'APD Coast Cup Team e della Kentron Volley Enna, con il patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo.



