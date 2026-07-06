La "magnifica humanitas" di Lampedusa, l'isola zattera che merita il Nobel per la pace

06/07/2026 06:00:00

Ci sono luoghi che appartengono alla geografia. E poi ci sono luoghi che appartengono alla coscienza.

Lampedusa è uno di questi.

È una piccola isola di venti chilometri quadrati nel mezzo del Mediterraneo. Ma da almeno vent'anni è molto di più. È il punto in cui il mondo viene a misurare sé stesso. È il confine dove ogni giorno si decide se la parola "umanità" abbia ancora un significato oppure sia diventata soltanto un esercizio retorico buono per i convegni internazionali.

Papa Leone XIV lo ha capito. E per questo ha scelto Lampedusa.

Come Francesco tredici anni fa, ha deciso che il primo grande gesto del suo pontificato dovesse partire dall'ultima isola d'Europa. Non dal centro del potere, ma dalla periferia del dolore. Non da una capitale, ma da un molo. Non da un palazzo, ma da un cimitero.

Prima le tombe dei migranti. Poi la Porta d'Europa. Infine il Molo Favaloro. È stata una liturgia civile ancora prima che religiosa.

E in quel percorso c'è il senso profondo della sua prima enciclica, Magnifica Humanitas.

L'umanità è magnifica non quando costruisce macchine sempre più intelligenti, ma quando riesce a non perdere sé stessa. Quando sa ancora fermarsi davanti a un uomo che soffre. Quando non passa oltre.

La grande intuizione di Leone XIV è tutta qui: il contrario dell'umanità non è la guerra. È l'indifferenza.

Nella sua omelia ha detto una frase destinata a restare: "I morti di questo mare sono vittime anche delle decisioni mancate."

Non soltanto delle guerre. Non soltanto dei trafficanti. Non soltanto della fame.

Anche delle nostre omissioni.

Dell'Europa che rinvia. Dei governi che calcolano. Della politica che misura ogni scelta con il metro del consenso. Della nostra capacità infinita di trasformare una tragedia umana in una questione amministrativa.

Lampedusa conosce tutto questo.

Lo conosce da anni.

Lo conoscono i pescatori che hanno tirato su reti piene di corpi invece che di pesci. Lo conoscono i medici, i volontari, la Guardia Costiera, i parroci, gli abitanti dell'isola che hanno aperto case, cucine, magazzini, cuori.

Lo conosce una comunità che non ha mai scelto di diventare il simbolo mondiale delle migrazioni. Lo è diventata perché la geografia l'ha messa lì, ma l'umanità ha deciso di restarci.

Ecco perché Lampedusa è una zattera.

Non soltanto per chi arriva dal mare.

È la zattera sulla quale continua a galleggiare un'idea di civiltà mentre tutto intorno sembra affondare.

Affondano i barconi.

Affondano le promesse.

Affondano le politiche europee, incapaci da anni di trovare una risposta comune.

Affonda perfino il linguaggio pubblico, che troppo spesso riduce persone a numeri, flussi, emergenze, quote.

Lampedusa invece continua ostinatamente a chiamarli esseri umani.

È questo il miracolo.

Non quello religioso.

Quello civile.

Lampedusa è il luogo in cui si decide quale civiltà vogliamo costruire. Un avamposto di umanità, una zattera nel Mediterraneo, uno schiaffo all'indifferenza. E c'è un filo che lega tutte queste riflessioni: la convinzione che il vero naufragio non sia quello delle imbarcazioni, ma quello delle coscienze.

Per questo oggi bisogna rilanciare una proposta che torna puntualmente e che troppo spesso viene archiviata come una suggestione.

Il Premio Nobel per la Pace a Lampedusa.

Non agli eroi.

Non ai governi.

Non a un'organizzazione internazionale.

A un'isola.

Può sembrare un paradosso. In realtà sarebbe il riconoscimento più giusto.

Perché il Nobel non premierebbe un territorio, ma ciò che quel territorio rappresenta.

Premierebbe una comunità che, mentre il mondo discuteva, ha continuato a salvare vite.

Premierebbe una cultura dell'accoglienza che non è ideologia, ma pratica quotidiana.

Premierebbe uomini e donne che hanno scelto di non voltarsi dall'altra parte.

La scrittrice Dacia Maraini lo ha detto con parole limpide: sarebbe un segnale contro la brutalità del nostro tempo. E non è una proposta nuova. Già nel 2016 Gianfranco Rosi, dopo Fuocoammare, l'aveva avanzata per Lampedusa e Lesbo. Oggi, dopo la visita di Leone XIV, quella proposta torna con ancora maggiore forza.

Qualcuno dirà che un Nobel non cambia il mondo.

È vero.

Ma i simboli cambiano il modo in cui guardiamo il mondo.

E Lampedusa è già, da molto tempo, il simbolo più potente che l'Europa possieda.

Papa Leone XIV è venuto qui per ricordarcelo.

Adesso tocca a noi decidere se vogliamo continuare a considerare quest'isola come l'ultima periferia del continente oppure come il suo centro morale.

Perché il cuore dell'Europa, forse, non batte a Bruxelles.

Batte su un piccolo scoglio del Mediterraneo dove ogni alba ricomincia la stessa domanda: che cosa significa, davvero, essere umani?

Giacomo Di Girolamo



