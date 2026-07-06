Meteo Sicilia, oggi 6 luglio: una giornata di caldo sopportabile, finalmente

06/07/2026 06:53:00

La settimana si apre senza colpi di scena dal punto di vista meteorologico. Il lunedì del 6 luglio porta sulla Sicilia una giornata tipicamente estiva, con il sole protagonista su gran parte dell'Isola e un caldo presente ma senza i picchi estremi che hanno caratterizzato altre fasi della stagione.

L'alta pressione continua a garantire condizioni di stabilità, pur mostrando qualche lieve cedimento nelle ore pomeridiane, quando potranno formarsi modesti addensamenti nuvolosi sulle aree interne e montuose. Si tratta comunque di fenomeni isolati, senza particolari criticità.

Le temperature restano pienamente estive: le massime raggiungeranno i 33 gradi nelle zone di Palermo ed Enna, circa 32 gradi nel Siracusano, 31 gradi nell'area di Catania e valori leggermente più contenuti lungo la fascia tirrenica, con Messina intorno ai 29 gradi. Le minime notturne si manterranno generalmente comprese tra i 20 e i 22 gradi, rendendo le ore serali decisamente più gradevoli.

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con qualche rinforzo sul Canale di Sicilia, mentre i mari saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi.

Focus sulla provincia di Trapani

Anche nel Trapanese sarà una giornata all'insegna della stabilità atmosferica. Su Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e lungo tutta la fascia costiera il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata.

Le temperature massime oscilleranno tra 29 e 31 gradi, favorite dalla brezza marina che renderà il caldo più sopportabile rispetto alle aree interne dell'Isola. Nelle zone dell'entroterra belicino si potranno invece raggiungere i 32-33 gradi, con qualche nube in più durante il pomeriggio, ma senza particolari rischi di precipitazioni.

Per chi ha scelto il mare, le condizioni saranno favorevoli lungo le coste del Trapanese e verso le Egadi, con venti moderati di maestrale e mare generalmente poco mosso, solo localmente mosso al largo.

In sintesi, quella di oggi sarà una giornata di piena estate siciliana: tanto sole, caldo nella norma e nessun segnale di fenomeni intensi. Un lunedì che lascia spazio alle attività all'aperto, ricordando le consuete precauzioni nelle ore centrali della giornata: bere molta acqua, evitare l'esposizione prolungata al sole tra mezzogiorno e le 16 e proteggersi con cappello e crema solare.



