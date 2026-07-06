Se ne sono andati: Domenico Gianfortuna, Crispino Incambisa, Giuseppe Monterosso

06/07/2026 08:15:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Domenico Gianfortuna, di 84 anni.

Nato nell'agosto del 1941, è deceduto il 4 luglio 2026.

La camera ardente è stata allestita presso l'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.

I funerali saranno celebrati lunedì 6 luglio 2026 alle ore 9:30 presso la Parrocchia Santa Gemma di Mazara del Vallo.

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Crispino Incambisa.

È tornato alla Casa del Padre il 4 luglio 2026.

Ne danno il triste annuncio il figlio Francesco, la nuora e gli amatissimi nipoti.

La camera ardente è stata allestita presso l'abitazione di famiglia, in via Mazzini 51 a Paceco.

I funerali saranno celebrati lunedì 6 luglio 2026 alle ore 9:30 presso la Chiesa Madre (Matrice) di Paceco.

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Monterosso, per tutti "Peppe", di 75 anni.

Castelvetrano è in lutto per la sua improvvisa scomparsa. Figura molto conosciuta e stimata, nel corso della sua vita ha saputo lasciare un segno nel mondo dell'informazione, dello sport e della vita sociale della città.

Per diversi anni è stato il corrispondente da Castelvetrano del quotidiano La Sicilia, raccontando con passione, rigore e professionalità le vicende del territorio. Il suo percorso lavorativo lo ha portato anche al villaggio turistico Kastalia di Ragusa, senza mai recidere il profondo legame con la sua città natale.

Grande tifoso della Folgore, ha seguito con immutata passione la squadra rossonera anche negli anni trascorsi lontano da Castelvetrano, dimostrando sempre un forte attaccamento ai colori della sua città.

Negli ultimi anni aveva riscoperto un'altra grande passione, il tango, dedicandosi al ballo con l'entusiasmo, la vitalità e la voglia di stare insieme che lo hanno sempre contraddistinto. Era inoltre diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo Uomini e Donne, esperienza che gli aveva regalato ulteriore popolarità.

La sua scomparsa lascia un profondo vuoto tra familiari, amici e quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Di lui resterà il ricordo di un uomo cordiale, disponibile, curioso e capace di costruire rapporti autentici con tutti.