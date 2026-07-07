7 Luglio: caso Balogun, ma gli Usa perdono. La Nato ad Ankara. Folla per Ali Khamenei

07/07/2026 07:12:00

E' il 7 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump ha detto che è stato grazie a lui, e a una sua telefonata al presidente Infantino, se la Fifa ha cancellato la squalifica al centravanti americano Folarin Balogun. Il mondo è insorto: questo tipo di pressioni costituiscono una violazione gravissima della Carta olimpica del Cio, che sancisce l’autonomia dello sport dalla politica

• Sia come sia, ieri ai Mondiali il centravanti Balogun, squalificato per un fallo e riammesso dalla Fifa, non ha fatto la differenza. Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti per 4 a 1: ai quarti se la vedrà con la Spagna, che ha sconfitto il Portogallo 1 a 0

• Trump è atteso al vertice Nato di Ankara. Ci si aspetta una dura critica contro gli europei, che non si decidono a impiegare il 5 per cento del loro pil per la difesa e non comprano abbastanza armi americane

• Trump assicura che Putin vuole la pace. Intanto, però, Putin continua a colpire Kiev e l’Ucraina con missili e droni

• Meloni sa che al vertice Nato di oggi ad Ankara potrebbe essere vittima di un altro agguato. La premier sta studiando minuziosamente programmi e agende dei leader in modo da evitare momenti di contatto, anche fortuito



• Una folla oceanica ha invaso le strade di Teheran per rendere omaggio alla bara di Ali Khamenei, che nel terzo dei sei giorni delle esequie nazionali ha sfilato in un corteo durato 10 ore. La gente gridava «vendetta!»

• A pochi minuti di distanza l’uno dall’altra, Cobolli e Paolini hanno conquistato i quarti di finale di Wimbledon, raggiungendo Sinner

• L’ex imprenditore ed ex direttore dell’Avanti Valter Lavitola è indagato come sospetto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci di Report

• Lamin Saidilly, il giovane di 22 anni che sabato a Milano ha quasi ammazzato un uomo con venti coltellate, è stato interrogato dai magistrati nel carcere di San Vittore. Si è avvalso della facoltà di non rispondere

• Alberto Genovese, il bocconiano protagonista della vicenda Terrazza Sentimento, già creatore di Facile.it, ha lanciato una nuova startup. Si chiama Laura.it, si propone di rinnovare il mercato dell’rc auto

• Leone XIV si è spostato a Castel Gandolfo per le vacanze. Ci resterà per tre settimane, fino al 27 luglio

• Fincantieri ha annunciato quattro acquisizioni strategiche per un esborso di 600 milioni di euro: Next Geosolutions, WSense, Graal Tech e Defcomm. Vuole costruire droni sottomarini

• Marco Francone, 56 anni, agricoltore piemontese, da un paio d’anni sindaco del suo paese, è rimasto schiacciato dal suo trattore

• Durante l’83esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre, il Leone d’Oro alla carriera andrà a George Clooney

• Più Libri Più Liberi ha deciso di riesaminare la storia del patentino anti-fascista

• È morta Bice, la cagnolina di Enrico Mentana e Francesca Fagnani. «Un amore infinito», ha scritto lui sui social

• Se ne sono andati la cantante Lauren Bennett (37 anni), la scienziata Paola Giannetti (68) e il frate psicologo Erminio Gius (88)



Titoli

Corriere della sera: Vertice Nato, / il gelo di Meloni / verso Trump

la Repubblica: Trump, mani sui mondiali

La Stampa: Trump, i timori di Meloni

Il Sole 24 Ore: Effetto Pnrr, ora la Pa paga le fatture / con 16,1 giorni di anticipo medio

Il Messaggero: Gelo tra Meloni e Trump

Il Giornale: NATO per sfasciare tutto

Avvenire: Armi o bagagli

Qn: Trump, il gelo di Meloni

Il Fatto: Non hanno pane? Mangino cannoni

Leggo: Trump a gamba tesa sui mondiali

Libero: Espulso

La Verità: Sono criminali, non matti! E bisogna rimandarli a casa

Il Mattino: È gelo tra Meloni e Trump

il manifesto: Le regole del gioco

il Quotidiano del Sud: Putin sfida la Nato / ma per Kiev / pronti soldi e armi

Domani: Trump - Nato, oggi la resa dei conti / Ma lui pensa a truccare il mondiale



