Chi vuole organizzare "Tesori dal Blu" a Mazara? Una gara da 139mila euro 

07/07/2026 22:00:00

Una tre giorni di iniziative culturali, scientifiche e di valorizzazione del patrimonio marino. È in programma dal 10 al 12 settembre 2026 a Mazara del Vallo la terza edizione di “Tesori dal Blu”, la manifestazione nata per raccontare il rapporto della città con il mare, la ricerca e le sue risorse.

Il Comune ha pubblicato un avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per individuare un operatore economico al quale affidare la progettazione e l’organizzazione dell’intera kermesse. L’investimento previsto per l’edizione 2026 ammonta complessivamente a circa 139 mila euro.

Un evento dedicato alla cultura del mare

“Tesori dal Blu” punta a essere uno spazio di confronto e promozione dedicato al mare sotto diversi punti di vista: dalla cultura alla scienza, dalla tradizione marinara all’innovazione, con appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini, visitatori e operatori del settore.

La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti attraverso cui Mazara del Vallo valorizza il proprio legame storico con il Mediterraneo, la pesca e le attività legate all’economia blu.

Pubblicato l’avviso per l’organizzazione

L’avviso pubblicato dall’amministrazione comunale riguarda la ricerca di soggetti interessati alla realizzazione del programma degli eventi, curando ogni aspetto organizzativo della manifestazione.

Le proposte dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico, disponibile nell’Albo Pretorio online del Comune e nella sezione “Bandi di gara e contratti” di Amministrazione Trasparente.

Le istanze di partecipazione, firmate digitalmente, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it entro le ore 18 del 14 luglio 2026.

Nei prossimi mesi verrà quindi definito il calendario degli appuntamenti che animeranno la terza edizione di “Tesori dal Blu”, confermando il ruolo della manifestazione come vetrina per raccontare il mare e le sue molteplici identità.



