Marsala, prima seduta e subito scontro: opposizione all’attacco della giunta

07/07/2026 06:00:00

L'opposizione incalza l'amministrazione comunale: prende così il via la prima vera seduta del Consiglio comunale di Marsala.

Nell'aula di Palazzo VII Aprile, i consiglieri di minoranza hanno chiesto conto dei ritardi della giunta, accusata di arrivare ancora una volta in Consiglio senza atti pienamente definiti e senza risposte su provvedimenti considerati strategici per la città. Nel mirino la mancanza di preparazione dell'esecutivo, chiamato a spiegare perché alcuni dossier non siano ancora pronti nonostante le scadenze ormai imminenti. Un affondo che ha acceso il dibattito politico, con la minoranza decisa a chiedere chiarezza sui tempi e sulle responsabilità dell’amministrazione.

Sono tre gli assessori mancanti: la sindaca Andreana Patti pare si sia presa ancora del tempo per comprendere meglio alcune dinamiche interne ai movimenti civici, che di fatto non esistono più in Consiglio comunale.

Carini: “La sindaca non degna l’Aula della sua presenza”

Primo intervento del consigliere Francesco Carini (FdI), che lamenta l’assenza della sindaca Patti a Palazzo VII Aprile:

«Intervengo con spirito costruttivo ma anche con preoccupazione. Mi chiedo come mai, a distanza di 50 giorni dall’insediamento di questa amministrazione, non ci sia ancora la squadra di giunta completa. Questa sindaca ha avuto un anno di tempo, un anno di campagna elettorale, quindi un tempo sufficiente per creare un progetto e individuare le persone competenti. La città richiede risposte: siamo nel pieno della stagione estiva e manca la programmazione».

Poi l’affondo:

«Questa amministrazione non è stata votata per assistere a trattative politiche. Consiglio alla sindaca di mettere da parte il manuale Cencelli e di lavorare dando risposte alla città, nominando gli assessori. Venga in Aula a spiegare cosa le impedisce di nominare gli altri assessori».

Sturiano: “Il vento è cambiato, ma non abbiamo visto nulla”

A dare forza all’intervento di Carini anche il consigliere di Forza Italia, Enzo Sturiano:

«La città va amministrata. È vero che il vento è cambiato perché ha vinto, ma noi ancora non abbiamo visto nulla. Ci attendiamo i fatti. Mi sarebbe piaciuto oggi avere la sindaca qui per interrogarla su alcuni aspetti che riguardano la città. Mi riferisco alla pulizia delle spiagge e all’accessibilità per le persone con disabilità: quali scelte sono state fatte per i servizi aggiuntivi? Lo scorso 12 maggio il Consiglio comunale ha approvato il bilancio, ma ancora non c’è il PIAO, e questo significa non poter fare scelte importanti come assumere i vigili».

Di Pietra e Gesone: “Nessuna responsabilità”

Non ci stanno i consiglieri di maggioranza Gabriele Di Pietra e Lillo Gesone: non è possibile attribuire responsabilità a chi si è insediato da appena un mese.

Sugli assessori, Gesone aggiunge:

«Meglio temporeggiare un po’ che assistere a un giro di valzer continuo e perpetuo».

Nuccio: “Dateci tempo”

L’assessore Daniele Nuccio, che si occuperà anche di Bilancio, ha precisato che il Comune non ha alcun tesoretto, come invece indicato dall’ex sindaco Massimo Grillo:

«Dobbiamo essere onesti: se ci fossero stati davvero questi 32 milioni di euro non avreste avuto bisogno di accendere un mutuo. Io temo che ci siano troppe cose da mettere a posto».

Le commissioni

Durante la seduta di ieri sono state presentate le otto commissioni consiliari.

1^ COMMISSIONE: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – PERSONALE – POLITICHE COMUNITARIE – SOCIETA’ PARTECIPATE. Ne fanno parte: Lillo Giasone, Angela Caradonna, Gabriele Di Pietra, Piero Cavasino, Mario Rodriquez, Eleonora Milazzo, Piergiorgio Giacalone, Duilio Piccione, Pino Ferrantelli, Francesco Carini, Flavia Sammartano.

2^ COMMISSIONE: BILANCIO E FINANZE – PATRIMONIO – CONTENZIOSO, ne fanno parte: Marco Bonfratello, Angela Caradonna, Daniele Bertolino, Mario Rodriquez, Piergiorgio Giacalone, Eleonora Milazzo, Michele Gandolfo, Gaspare Di Girolamo, Francesco Carini, Enzo Sturiano, Flavia Sammartano.

3^ COMMISSIONE: LAVORI PUBBLICI – TERRITORIO E AMBIENTE – RISERVE – NETTEZZA URBANA – ECOLOGIA, ne fanno parte: Marco Bonfratello, Gabriele Di Pietra, Leo Orlando, Linda Licari, Piergiorgio Giacalone, Rino Passalacqua, Federica Meo, Pino Ferrantelli, GianPaolo Abrignani, Francesco Carini, Duilio Piccione.

4^ COMMISSIONE: ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO – INDUSTRIA – PESCA – AGRICOLTURA – ARTIGIANATO – SUAP, ne fanno parte: Lillo Gesone, Marco Bonfratello, Leo Orlando, Mario Rodriquez, Piergiorgio Giacalone, Eleonora Milazzo, Gaspare Di Girolamo, Enzo Sturiano, Gianpaolo Abrigani, Flavia Sammartano, Lele Pugliese.

5^ COMMISSIONE: URBANISTICA – GRANDI OPERE – POLIZIA URBANA/TRAFFICO – SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ACQUEDOTTO-FOGNATURE – ETC..) – TRASPORTI PUBBLICI – SUE, ne fanno parte: Lillo Gesone, Federica Meo, Gabriele Di Pietra, Daniele Bertolino, Mario Rodriquez, Piero Cavasino, Rino Passalacqua, Enzo Sturiano, Massimo Grillo, Lele Pugliese, Gaspare Di Girolamo.

6^ COMMISSIONE: TURISMO – SPORT – POLITICHE CULTURALI E GIOVANILI – PUBBLICA ISTRUZIONE – EDILIZIA SCOLASTICA – IMPIANTI SPORTIVI, ne fanno parte: Lillo Gesone, Marco Bonfratello, Federica Meo, Daniele Bertolino, Linda Licari, Michele Gandolfo, Pino Ferrantelli, Gianpaolo Abrignani, Lele Pugliese, Duilio Piccione, Massimo Grillo.

7^ COMMISSIONE: SERVIZI SOCIALI – DECENTRAMENTO – CIMITERO – SERVIZI DEMOGRAFICI – LAVORO – TRASPORTI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE – CANILE, ne sono componenti: Federica Meo, Angela Caradonna, Daniele Bertolino, Gabriele Di Pietra, Linda Licari, Michele Gandolfo, Pino Ferrantelli, Massimo Grillo, Lele Pugliese, Duilio Piccione.

8^ COMMISSIONE: ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI – TRASPARENZA E LEGALITA’, ne fanno parte: Angela Caradonna, Leo Orlando, Linda Licari, Eleonora Milazzo, Michel Gandolfo, Rino Passalacqua, Gaspare Di Girolamo, Flavia Sammartano, Gianpaolo Abrignani, Francesco Carini, Enzo Sturiano.



I capigruppo

Sono stati ratificati anche i gruppi consiliari con i rispettivi capigruppo:

Mario Rodriquez (PD), Lillo Gesone (Si Muove la Città), Gabriele Di Pietra (Compatti), Lele Pugliese (Fratelli d’Italia), Pino Ferrantelli (UDC), Gianpaolo Abrignani (Liberi), Eleonora Milazzo (gruppo misto).

Adesione alla rottamazione

È approdata in Consiglio comunale la proposta di adesione del Comune di Marsala alla cosiddetta “rottamazione quinquies” dei tributi locali.

Se nella normativa nazionale originaria i carichi relativi alle imposte locali non erano inclusi, il disegno di legge n. 38 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la facoltà di aderire alla misura. Per Marsala si tratta dei carichi affidati al concessionario della riscossione tra il 2000 e il 2020, con un residuo complessivo di circa 30 milioni di euro.

L’eliminazione di sanzioni e interessi potrebbe rappresentare una significativa boccata d’ossigeno per le casse comunali, garantendo nuove risorse per far fronte agli impegni dell’ente e consentendo, al contempo, ai contribuenti di evitare le procedure esecutive. Il piano prevede la possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 54 rate.

Il termine ultimo impone ai Comuni di deliberare l’adesione entro il 31 luglio.

Sui tempi del provvedimento si è aperto il confronto politico: il consigliere Gabriele Di Pietra ha chiesto l’immediata votazione, mentre Piero Cavasino ha sollecitato un approfondimento in Prima Commissione. Sulla stessa linea Enzo Sturiano, che ha escluso particolari urgenze, ritenendo opportuno un esame preventivo per chiarire alcuni aspetti, tra cui l’eventuale anticipo del 20% previsto con la prima rata, che potrebbe risultare troppo oneroso per alcuni contribuenti: «Bisogna trovare una linea unica».

Per Duilio Piccione le perplessità emerse sono condivisibili:

«Non possiamo creare ulteriore confusione nei cittadini. Il rischio è che, con l’ennesima rateizzazione, qualcuno finisca per non pagare più nulla».



