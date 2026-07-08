Sicilia: dalla Regione 600mila euro a sostegno delle biblioteche dell'Isola

08/07/2026 13:55:00

La Regione Siciliana stanzia 600 mila euro per sostenere le biblioteche aperte al pubblico e tutelare il patrimonio librario dell'Isola. Le risorse, messe a disposizione dall'assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, serviranno per la conservazione dei beni librari, l'acquisto di nuove pubblicazioni e di attrezzature destinate a migliorare la funzionalità delle strutture. Alla provincia di Trapani sono stati assegnati 70 mila euro, che saranno destinati agli interventi previsti dal decreto regionale.

«Ancora una volta puntiamo sulla valorizzazione delle biblioteche siciliane – afferma l'assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato – e cerchiamo di incentivarne e migliorarne la fruizione. Rappresentano spazi di crescita, di scambio, di dialogo e di confronto e investire sul loro patrimonio librario e sulla loro funzionalità significa rafforzare un presidio culturale importante, soprattutto per i giovani».

Il provvedimento disciplina la distribuzione dei fondi tra le nove province siciliane e individua le finalità degli interventi, che riguardano sia la tutela del patrimonio bibliografico sia il potenziamento dei servizi offerti agli utenti.

La ripartizione delle risorse prevede 80 mila euro ad Agrigento, 24 mila a Caltanissetta, 100 mila a Catania, 41 mila a Enna, 100 mila a Messina, 70 mila a Palermo, 45 mila a Ragusa, 69 mila a Siracusa e 70 mila euro alla provincia di Trapani.

L'obiettivo della Regione è rafforzare il ruolo delle biblioteche come presìdi culturali e luoghi di aggregazione, favorendo una maggiore accessibilità ai servizi e valorizzando il patrimonio librario custodito nelle strutture pubbliche siciliane.



