Belìce, parte "INNSULA": il laboratorio gratuito per creare startup

08/07/2026 13:35:00

Dopo la conclusione del progetto di alfabetizzazione digitale "Dritto al Punto", il territorio del Belìce guarda già alla prossima sfida: la nascita di nuove imprese innovative. Il GAL Valle del Belìce lancia infatti INNSULA, il nuovo Polo di innovazione della Sicilia occidentale, pensato per accompagnare startup, professionisti e imprese nello sviluppo di competenze tecnologiche e imprenditoriali.

Il primo appuntamento è in programma, oggi 8 luglio, dalle 10 alle 13, a Partanna, con il laboratorio pratico "Approccio Lean per il lancio di un'impresa", dedicato a chi vuole trasformare un'idea in un progetto imprenditoriale concreto.

Un polo per l'innovazione del territorio

INNSULA nasce con l'obiettivo di mettere in rete competenze, opportunità e innovazione, favorendo la crescita di nuove realtà imprenditoriali e contribuendo allo sviluppo economico del Belìce e della Sicilia occidentale.

Il progetto è promosso dal GAL Valle del Belìce insieme a un partenariato che coinvolge GATE REI, CRESM e il Comune di Partanna. L'obiettivo è rafforzare le competenze digitali del territorio e offrire strumenti avanzati per affrontare le sfide del mercato, sostenendo startup e imprese capaci di trasformare i bisogni locali in opportunità di sviluppo.

Il workshop sul metodo Lean

Il primo laboratorio sarà dedicato all'approccio Lean, una metodologia oggi utilizzata a livello internazionale per progettare e lanciare nuove imprese riducendo rischi e sprechi.

Durante il workshop i partecipanti approfondiranno il metodo Build – Measure – Learn, che consente di validare rapidamente le proprie idee di business, testare il mercato e migliorare progressivamente prodotti e servizi prima degli investimenti più importanti.

A guidare l'incontro sarà Carlo Piccinini, Portfolio Manager e Partner di AVM, professionista con oltre quindici anni di esperienza internazionale nel settore del Private Equity.

Partecipazione gratuita anche online

L'iniziativa è gratuita ed è rivolta a imprenditori, aspiranti startupper, professionisti, studenti e innovatori interessati a sviluppare nuove idee d'impresa.

Per favorire la massima partecipazione, il laboratorio si svolgerà sia in presenza, nella sede di via Garibaldi 43 a Partanna, sia online in modalità phygital, permettendo di seguire i lavori anche a distanza.

Con INNSULA il GAL Valle del Belìce punta così a consolidare un ecosistema dell'innovazione capace di attrarre competenze e sostenere la nascita di nuove imprese, mettendo il territorio nelle condizioni di competere sui mercati nazionali e internazionali.



