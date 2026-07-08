Favignana rivive la guerra. Jeep storiche sbarcano sull’isola dopo 83 anni

08/07/2026 12:25:00

Un tuffo nella storia per non dimenticare: un viaggio a ritroso nel tempo che riaccende i riflettori sul ruolo strategico delle Egadi durante il secondo conflitto mondiale. Dal 23 al 27 luglio, l’isola di Favignana ospiterà un importante evento storico-culturale che promette di catalizzare l’attenzione di residenti, turisti e appassionati.

L’iniziativa ha incassato il pieno ed entusiastico supporto della Pro Loco, del sindaco, dell’intera amministrazione comunale e delle istituzioni militari, uniti nella volontà di valorizzare una ricorrenza fondamentale e rinnovare la memoria collettiva.

Un viaggio nella memoria iniziato nel 2021

Questo importante appuntamento rappresenta una tappa di un progetto di rievocazione e memoria che attraversa la Sicilia occidentale. L’idea originaria nasce nel 2021 dall’intuizione di Davide Giammanco, muovendo i primi passi nella città di Alcamo per poi estendersi progressivamente alle zone limitrofe.

L’iniziativa ha continuato a crescere fino a raggiungere, lo scorso anno, l’isola di Pantelleria. Qui l’evento ha registrato uno straordinario successo di pubblico e, grazie alla collaborazione di Carmine Acierno dell’associazione Barbacane, ha portato all’inaugurazione e al recupero di diverse postazioni militari ancora presenti sul territorio pantesco.

Un’operazione culturale che ha suscitato grande interesse storico, tanto che la comunità di Pantelleria ha già richiesto il ritorno dei rievocatori per il prossimo anno.

Sulla scia di questo importante riscontro, per l’edizione di quest’anno la scelta è caduta su Favignana, per portare avanti un progetto che unisce cultura, turismo e memoria.

Cinque Jeep storiche tornano sull’isola dopo 83 anni

Il fulcro visivo della manifestazione sarà lo sbarco a Favignana di cinque Jeep militari storiche, autentici testimoni del passato. Si tratta di mezzi originariamente utilizzati dalle truppe americane durante la Seconda Guerra mondiale e, successivamente alla liberazione, passati in dotazione all’Arma dei Carabinieri.

La scelta del numero e della tipologia dei mezzi non è casuale: considerando la forte affluenza turistica del periodo estivo, gli organizzatori, in sinergia con l’amministrazione comunale, hanno optato per un contingente ridotto di cinque Jeep agili e compatte, così da evitare intralci alla viabilità e al traffico cittadino.

L’arrivo di questi veicoli porta con sé un forte valore simbolico: dopo 83 anni, queste Jeep torneranno a calcare il suolo dell’isola. I mezzi saranno esposti al pubblico nella cornice di Piazza Madrice, offrendo a tutti la possibilità di osservare da vicino veicoli che hanno segnato un’epoca.

La conferenza all’Ex Stabilimento Florio

Il momento centrale dell’approfondimento storico si terrà il 24 luglio alle ore 18:30 nella suggestiva cornice dell’Ex Stabilimento Florio.

Nei locali della storica tonnara si svolgerà una conferenza aperta al pubblico, che offrirà un’occasione di analisi delle vicende che colpirono Favignana nel 1943, permettendo di comprendere le dinamiche e l’impatto della guerra sulla comunità locale.

L’incontro sarà introdotto dall’insegnante Anna Viviano. Gli interventi saranno curati dal professor Girolamo Culmone, dal graduato capo Davide Giammanco e dall’ufficiale della Croce Rossa Francesco Giustiniano.

A testimoniare il valore istituzionale dell’evento prenderanno parte anche il sindaco di Favignana, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e il comandante della Polizia municipale, dottor Carbone. Saranno inoltre presenti le autorità militari del territorio, con i comandanti di stazione dell’Arma dei Carabinieri e il comandante dell’Ufficio locale marittimo della Guardia costiera, a conferma della sinergia tra istituzioni e progetto di valorizzazione della memoria storica.



