Lite tra familiari finisce in tragedia nel Palermitano: muore un uomo

09/07/2026 15:58:00

Una lite familiare si è trasformata in tragedia nel primo pomeriggio a Sferracavallo, nel Palermitano. Un uomo è morto al termine di una colluttazione con un parente.

L’episodio è avvenuto intorno alle 14 in una traversa di via Sferracavallo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le informazioni sono ancora frammentarie. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e raccogliendo elementi utili per chiarire cosa abbia provocato lo scontro e come si sia arrivati alla morte dell’uomo.

Al momento non sono stati resi noti né il nome della vittima né quello del parente coinvolto nella lite. Il quadro potrebbe diventare più chiaro nelle prossime ore.



