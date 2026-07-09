Selinunte Estate 2026, quattro mesi di musica e teatro tra i templi

09/07/2026 12:00:00

Oltre 60 appuntamenti in quattro mesi, tra concerti, teatro, danza e incontri. Il Parco Archeologico di Selinunte si trasforma ancora una volta in uno dei più grandi palcoscenici culturali della Sicilia. Dal 4 luglio all'8 settembre, con una coda finale il 4 ottobre, torna "Selinunte Estate 2026", il cartellone promosso dal Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria insieme a CoopCulture e alla Regione Siciliana.

L'edizione 2026 conferma la formula che negli ultimi anni ha fatto crescere la manifestazione: grandi nomi accanto a produzioni originali, festival già affermati, compagnie teatrali, artisti siciliani e nuove realtà selezionate attraverso una open call che quest'anno ha raccolto oltre 200 proposte artistiche.

Un'estate tra musica, teatro e grandi eventi

Il cartellone attraversa generi e linguaggi molto diversi.

Sul fronte musicale spiccano alcuni degli appuntamenti più attesi dell'estate siciliana.

L'11 luglio arriverà Tony Hadley, storica voce degli Spandau Ballet, accompagnato dall'Orchestra Jazz Siciliana.

Il 16 luglio sarà la volta di Vinicio Capossela, che porterà a Selinunte il concerto "Ovunque Proteggi", mentre il 24 luglio salirà sul palco del Tempio E Jimmy Sax, protagonista di uno degli eventi di punta della stagione.

Ad agosto toccherà invece a Roy Paci, Alan Sorrenti, alla Disney Women Orchestra, al tributo sinfonico ai Deep Purple e ai Led Zeppelin, fino al grande omaggio a Franco Battiato con il Coro Lirico Siciliano.

Il teatro torna protagonista

Ampio spazio anche alla prosa.

Torna la rassegna Teatri di Pietra, che porterà a Selinunte e alle Cave di Cusa spettacoli dedicati ai grandi classici.

In programma, tra gli altri:

Donne di Guerra – Le Troiane ;

; Medea con Edoardo Siravo;

con Edoardo Siravo; Essere o non essere Shakespeare con Sergio Vespertino;

con Sergio Vespertino; Omero & Omero con Fabrizio Ferracane;

con Fabrizio Ferracane; Andromeda e Perseo ;

; Pinocchio, anatomia di un seme ostinato ;

; Eurydice.

Spazio anche alla drammaturgia contemporanea con Luana Rondinelli, che porterà in scena Sciara - Prima ch'Agghiorna, ispirato alla figura di Francesca Serio, madre del sindacalista Salvatore Carnevale.

Festival della Bellezza e grandi incontri

Selinunte Estate ospiterà anche alcuni protagonisti del Festival della Bellezza.

Sono previsti gli incontri con: Stefano Massini; Umberto Galimberti; Dario Fabbri.

Il 19 luglio il Parco ospiterà inoltre "Il Tempo della Memoria", racconto corale dedicato a Paolo Borsellino con artisti, musicisti, giornalisti e uomini di cultura.

Il 25 luglio spazio invece al Premio Letterario Mandrarossa, con il dialogo tra Concita De Gregorio e Melania Petriello.

Dal jazz alla musica classica

Molto ricca anche la proposta dedicata al jazz e alla musica colta.

Tornano le rassegne Curva Minore, Ekklesìa Festival, Palermo Classica, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, oltre ai recital pianistici e ai concerti cameristici che accompagneranno il pubblico fino ai primi giorni di ottobre.

Il calendario si chiuderà infatti il 4 ottobre con il recital pianistico dell'americana Anna Yukho.

Selinunte come laboratorio culturale

Più che una semplice rassegna estiva, Selinunte Estate conferma la scelta del Parco archeologico di trasformare uno dei luoghi simbolo della Sicilia in uno spazio permanente di produzione culturale.

Nella presentazione della manifestazione, il direttore del Parco Felice Crescente sottolinea come l'obiettivo sia quello di fare di Selinunte non solo un luogo di conservazione del patrimonio, ma uno spazio vivo dove il passato dialoga con il presente attraverso teatro, musica, danza e narrazione.

Una visione condivisa dalla Regione Siciliana e da CoopCulture, che hanno costruito un programma capace di valorizzare il sito archeologico più esteso del Mediterraneo attraverso eventi distribuiti lungo quattro mesi, coinvolgendo artisti internazionali, compagnie siciliane e pubblico proveniente da tutta l'isola.



