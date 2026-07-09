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Cultura

» Giornalismo
09/07/2026 13:12:00

Il “ritorno” di MarsalaSport: da domani online il nuovo sito dedicato allo sport  siciliano 

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Venerdì 10 luglio segna una data importante, sul web, per l'informazione sportiva del territorio:  fa il suo atteso ritorno ufficiale la testata giornalistica "MarsalaSport". Dopo il grande successo  e il calore registrati dall'inizio dell'anno sui vari canali social con la versione “Marsalasport2.0”,  il progetto si evolve in un sito d'informazione moderno e capillare: il quotidiano sportivo on line  “MarsalaSport.com”, nato per rispondere alla grande fame di sport di Marsala, dell'intera  provincia e della Sicilia. 


Sotto la guida del direttore responsabile Giancarlo Marino, la testata torna in campo con  l'obiettivo di raccontare con correttezza, competenza e rispetto le imprese, i sacrifici, le vittorie,  le sconfitte e quant’altro di società, squadre e singoli atleti. E si affida con fiducia al lavoro  appassionato di una squadra di collaboratori composta, al momento, da Fabio Rinaldo (che ha  voluto riprendere un suo “progetto” avviato una decina di anni addietro), da Giovanni Ingoglia,  Michele Gandolfo, Giuseppe Lo Grasso, Carmelo Ilario, Laura Saladino, Francesco Giacalone,  Salvino Lo Forti, Michele Pizzo, Nino Guercio, Celeste Caradonna, Francesco De Simone e  Peppe Montalbano. 
Il nuovo portale sarà una vera e propria casa comune per gli appassionati, offrendo uno spazio  aperto e senza distinzioni a tutte le discipline: dal calcio al basket, dalla pallavolo all'atletica,  dalla pallamano al tennis, dall’automobilismo al ciclismo, dalle arti marziali al biliardo, dal  pugilato alla danza sportiva, dal nuoto alla vela, fino al kitesurf nello Stagnone, simbolo  naturalistico e sportivo del territorio. Accanto alla cronaca, ai commenti e agli approfondimenti  quotidiani, la testata lancia pure la sezione "Amarcord" e “Vecchie glorie”, un ponte tra  generazioni per recuperare la memoria storica dello sport locale attraverso foto, articoli e filmati  d'epoca e rubriche speciali. 

 

A commentare questa nuova avventura è il direttore responsabile,  Giancarlo Marino: «Il portale Marsalasport è la naturale evoluzione del legame nato con i lettori  sui canali social: vogliamo che diventi uno spazio di tutti, una casa comune partecipata in cui  confrontarsi e crescere insieme. La nostra redazione si prende un impegno concreto e rigoroso  basato sulla qualità, sulla verifica delle fonti e sul rispetto delle persone. Abbiamo una memoria  storica da onorare, un presente da raccontare e un futuro da scrivere; ma potremo farlo solo  camminando fianco a fianco con chi ama il territorio e lo sport». 
 



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