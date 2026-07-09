All'Ospedale di Castelvetrano la tecnica "Metal free" per la malattia coronarica

09/07/2026 13:00:00

La Cardiologia dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Castelvetrano amplia le proprie capacità di intervento con l'introduzione della tecnica "metal free" per il trattamento della malattia coronarica e con l'esecuzione di procedure ad altissima complessità, finora disponibili soltanto in pochi centri specializzati italiani.

La novità arriva dall'Asp di Trapani, che sottolinea il percorso di crescita della sala di Emodinamica, attiva dal 2023 all'interno del reparto di Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC).

Nuove tecniche e tecnologie

A rafforzare l'attività della struttura è stato l'arrivo del cardiologo interventista Dario Buccheri, proveniente dal gruppo di Trapani e oggi referente della sala di Emodinamica.

Specializzato nelle procedure coronariche complesse, Buccheri è autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche internazionali e ha collaborato alla stesura di manuali dedicati proprio al trattamento della malattia coronarica con tecnica "metal free", un approccio che, quando le condizioni cliniche lo consentono, punta a evitare l'impianto di dispositivi metallici permanenti.

La struttura dispone inoltre di un parco tecnologico di ultima generazione, tra cui il sistema di litotrissia intracoronarica (Shockwave), utilizzato per trattare le lesioni coronariche gravemente calcificate.

Interventi tra i più complessi

Negli ultimi mesi il team ha affrontato diversi casi di elevata complessità clinica.

Tra questi figurano il trattamento di tre occlusioni coronariche croniche totali e numerosi interventi sul tronco comune sinistro, una delle arterie più importanti del cuore.

L'ultimo caso riguarda una paziente di 86 anni, arrivata in ospedale dopo un arresto cardiaco. Dopo la stabilizzazione mediante i protocolli avanzati di rianimazione (ACLS), è stata sottoposta con successo a un delicato intervento su una complessa triforcazione coronarica.

Secondo l'Asp, si tratta di procedure che oggi vengono eseguite soltanto in un numero limitato di centri italiani e richiedono un'elevata esperienza da parte degli operatori.

Più servizi per i pazienti del territorio

Il direttore della Cardiologia, Salvatore Martino, evidenzia come il potenziamento della struttura stia già producendo effetti concreti.

L'obiettivo è offrire ai pazienti della provincia prestazioni che in passato richiedevano il trasferimento in altri ospedali, riducendo al tempo stesso le liste d'attesa per gli esami coronarografici.

Per l'Asp di Trapani si tratta di un ulteriore passo nel percorso di crescita dell'ospedale di Castelvetrano, che punta a consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento per la cardiologia interventistica nella Sicilia occidentale.



