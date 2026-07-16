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Politica

» Vivavoce
16/07/2026 14:15:00

 “Formazione professionale nel caos, Regione garantisca regolare avvio dei corsi”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/formazione-professionale-nel-caos-regione-garantisca-regolare-avvio-dei-corsi-450.jpg

 “Dopo l'imbarazzante tira e molla istituzionale inscenato dal presidente Schifani e dall'assessore all' istruzione, il mondo della formazione professionale ha bisogno di certezze. Certezze per gli operatori e, soprattutto, per gli alunni e le alunne. Per questo manifestiamo profonda preoccupazione e sollecitiamo un intervento risolutivo: ogni allievo deve essere sicuro di poter iniziare puntualmente, all'avvio dell'anno scolastico, entro il 15 settembre e completare il proprio percorso, ivi compreso il quarto anno”. 

 

Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, interviene sollecitando una soluzione che sblocchi l’avvio dei corsi di formazione professionale in Sicilia.

“L’interesse della politica, in un settore così delicato, dovrebbe essere - prosegue - quello di garantire il maggior numero di percorsi possibili e un’offerta formativa adeguata e variegata e che garantisca a tutti gli allievi la certezza far iniziare in tempo utile i corsi che hanno iniziato, finanziandoli fino al termine del quarto anno, così come previsto. Invece a poco meno di 2 mesi dall’inizio dell’anno scolastico siamo in alto mare. Per questo chiediamo all’assessorato alla formazione di fare immediatamente chiarezza – conclude - garantendo la possibilità di utilizzare le risorse disponibili, anche mediante lo scorrimento e scongiurare ritardi di ogni tipo”.

 









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