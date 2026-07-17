Erice capitale della palla a spicchi per tre giorni di Basket 3X3

17/07/2026 12:30:00

E' partito il BomGround 2026, una tre giorni sino a sabato 18 luglio, che il Clomy Club di Casa Santa Erice ospiterà nel segno di uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cestistica siciliana. La manifestazione si conferma, per il quinto anno consecutivo, tappa Top del circuito nazionale Estathé 3x3 Italia, promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Per tre giornate consecutive, dalle 17.00 alle 24.00, il pubblico potrà assistere gratuitamente a un fitto programma di gare che coinvolgerà tutte le categorie, dagli Under 12 fino ai tornei senior, passando per le competizioni femminili, Under 14 e Under 16. L'ingresso sarà libero, con l'obiettivo di permettere a tutti, dagli appassionati alle famiglie, di vivere da vicino un evento che negli anni è cresciuto costantemente fino a diventare un punto di riferimento per il movimento cestistico regionale.

La giornata conclusiva di sabato 18 luglio sarà impreziosita dalla presenza delle migliori squadre protagoniste del King of the Court, torneo disputato nei giorni scorsi a Palermo. Le formazioni qualificate raggiungeranno Erice per contendersi la Sicilia B3 Cup, regalando al pubblico una serie di sfide di altissimo livello tecnico. L'edizione 2026 sarà impreziosita anche da un momento di particolare significato umano. Nel corso della manifestazione, per il secondo anno di fila, sarà infatti dedicato un ricordo a Michela Tartamella, a cui è dedicato il torneo femminile. Un omaggio sentito e partecipato, attraverso il quale l'organizzazione desidera ricordare una persona speciale che ha lasciato un segno profondo nella pallacanestro femminile del territorio.

"Il BomGround rappresenta il risultato di un percorso costruito con impegno e passione – dichiarano gli organizzatori Federico Tarantino, Salvatore Genovese e Tony Barraco – . Vogliamo offrire al nostro territorio un evento sportivo di qualità e capace di promuovere il basket 3x3. Essere arrivati alla quinta tappa Top consecutiva rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto in questi anni. Ogni edizione ci pone davanti a nuove sfide organizzative, ma anche alla responsabilità di offrire un evento all'altezza delle aspettative degli atleti e del pubblico. Continueremo a investire nella qualità della manifestazione, con l'obiettivo di far crescere il movimento del basket 3x3 e promuovere il nostro territorio attraverso lo sport".

"Il Clomy Club – afferma Tony Adragna, responsabile della struttura che ospita il torneo – crede da sempre nello sport come strumento di crescita e aggregazione. Ospitare il BomGround significa mettere il Clomy Club al servizio di una manifestazione che richiama atleti e appassionati da tutta la Sicilia e che contribuisce a promuovere il nostro territorio. È un orgoglio vedere la nostra struttura diventare, per tre giorni, il punto di riferimento del basket 3x3 regionale".



