17 Luglio: primo si alla legge elettorale, Mattarella ferma Nordio, condanne per il ponte Morandi

17/07/2026 08:03:00

E' il 17 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Con 217 pareri favorevoli, la Camera ha approvato la legge elettorale, che ora passerà al voto del Senato

• Il processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi si è concluso con 32 condanne per un totale di 177 anni. La pena più alta, 12 anni, è stata inflitta a Giovanni Castellucci, ex ad di Aspi e Atlantia

• Nordio ha avviato l’iter di concessione della grazia al gioielliere Mario Roggero, ma Mattarella lo ha convocato al Quirinale per ricordargli che iniziative di tal genere sono prerogativa del presidente della Repubblica



• L’Iran ha chiesto agli Houthi di bloccare lo stretto di Bab Al-Mandeb, importante rotta alternativa allo stretto di Hormuz

• Zelens’kyj ha licenziato la premier Svyrydenko (già rimpiazzata con Koretsky) e il giovane ministro della Difesa Fedorov (ancora senza sostituto), e migliaia di ucraini sono scesi in piazza a protestare

• Stanotte un attacco su Odessa ha fatto 8 morti e 2 feriti. A Kiev la contraerea non riesce più ad abbattere i missili russi perché ha finito i rifornimenti

• I test Invalsi hanno rilevato che quasi il 40 per cento dei bambini delle elementari non possiede conoscenze di base in matematica. È calato anche il livello di comprensione dell’italiano alle medie. Però è calata anche la dispersione scolastica, ora all’8,2 per cento

• Il M5s ha presentato un milione di emendamenti al ddl sulla caccia, sollevando il sospetto di averli confezionati con l’intelligenza artificiale (ma negano: «Il massimo che abbiamo utilizzato è stato Excel»)

• Il caldo continua. Oggi le città bollino rosso sono 16, e domani saranno 19

• Lorenza Maggio, 48 anni, è stata nominata ad di Brussels Airlines. È la prima donna italiana a capo di una compagnia aerea

• Un operaio è morto travolto da un rullo in una cava nel trevigiano, un altro operaio che lavorava al cablaggio della fibra ottica è morto folgorato nel leccese

• Per l’ennesima volta un agricoltore è morto schiacciato dal trattore che stava guidando, questa volta in provincia di Bolzano

• Una grossa parte del Palazzo di giustizia di Bolzano è crollata

• L’arcivescovo Lorefice ha detto che «la peste è tornata a Palermo», riferendosi al rinascente diffondersi del pizzo

• Ad Algeri l’incendio in un orfanotrofio ha fatto almeno 11 vittime

• L’Italia ha rotto le relazioni diplomatiche con il Nicaragua perché ha rifiutato di estradare Alessio Casimirri, che partecipò all’omicidio Moro

• Il ministro della Guerra Usa Hegseth ha introdotto un test annuale per misurare il livello di testosterone delle truppe, donne comprese

• Oggi Andy Burnham verrà proclamato nuovo leader del partito laburista britannico

• Musk ha scritto su X che «l’ultima speranza della Francia» è Marine Le Pen (che, scrive Le Monde, vuole indire un referendum per vietare il velo islamico)

• In Giappone sta per essere approvata una legge che permetterà alle principesse che sposano un borghese di continuare a far parte della famiglia imperiale

• Trump sarà allo stadio per la finale dei Mondiali, Milei no perché è scaramantico

• Il belga Merlier ha vinto la 12ª tappa del Tour de France. È la sua terza vittoria in questa edizione

• Le Atp finals di tennis si giocheranno a Torino anche l’anno prossimo

• Ink di Danny Boyle, film sull’ascesa di Rupert Murdoch, aprirà la Mostra del cinema di Venezia

• Bob Dylan sarà presto in concerto in Italia: il 2 novembre a Milano, il 5 a Roma e il 7 a Bologna

• Un gruppo di ricercatori sostiene che Simonetta Vespucci, che Botticelli ritrasse nella sua Venere, morì a causa di un tumore, e non di tubercolosi come si era finora creduto

• Sono morti il linguista danese Hans Aarsleff (100 anni), la moglie di Vittorio Feltri, Enoe Bonfanti (88), il critico cinematografico Pino Farinotti (75), il fumettista Roberto Garofalo (84), l’ex concorrente di Temptation Island Alessandro Medici (53)



Titoli

Corriere della sera: Mattarella, richiamo a Nordio

la Repubblica: Mattarella ferma Nordio

La Stampa: Mattarella, stop a Nordio

Il Sole 24 Ore: Zes 2.0 per investire 60 miliardi al Sud

Il Messaggero: Richiamo di Mattarella a Nordio

Il Giornale: «Vivo in una follia / ma sento l’affetto» / Sulla grazia / il monito del Colle

Avvenire: La Libia a processo

Leggo: Elementari, Sos matematica

Qn: Legge elettorale, primo sì / Il nodo preferenze al Senato

Il Fatto: Clemenza / senile

Libero: È già partita la ola / per liberare il gioielliere

La Verità: Re Sergio stoppa il governo / che vuole graziare Roggero

Il Mattino: Grazia, richiamo di Mattarella

il manifesto: Disgrazia

il Quotidiano del Sud: Legge elettorale, primo sì / ma rispunta il ballottaggio

Domani: Via libera al Melonellum zoppo / La premier sogna i pieni poteri



