Scopello, “Conversazioni d’autore” compie dieci anni: sei incontri a Tenute Plaia

17/07/2026 15:50:00

l’automobile. Dal 18 luglio al 10 agosto torna a Scopello “Conversazioni d’autore”, la rassegna letteraria ospitata dall’agriturismo Tenute Plaia.

L’edizione 2026 segna il decimo anno della manifestazione e propone sei appuntamenti con scrittori, giornalisti e operatori culturali. Tutti gli incontri inizieranno alle 18.45 e saranno a ingresso libero, fino all’esaurimento dei posti.

La formula prevede la presentazione del libro, il dialogo con l’autore, il firmacopie e un aperitivo sulla terrazza con i vini prodotti dall’azienda.

Ugo Barbàra apre con “La Mala Notte”

Il primo appuntamento è in programma sabato 18 luglio con Ugo Barbàra, che presenterà La Mala Notte, pubblicato da Rizzoli.

Il romanzo è il terzo capitolo della saga dei Malarazza e conduce il lettore dalla Sicilia contadina all’Avana del 1957, negli ultimi anni del regime di Fulgencio Batista.

Sul fondo si muovono la mafia americana e una rivoluzione ormai vicina, mentre la vicenda familiare si intreccia con uno dei passaggi più complessi della storia cubana. A dialogare con Barbàra sarà la giornalista Rai Tiziana Martorana. (agriturismotenuteplaia.it)

Le canzoni private della musica

Sabato 25 luglio sarà ospite Mario Valentini con Canzoni liofilizzate. Lettura semiseria dei testi della musica italiana, edito da Il Palindromo.

Il volume prende in esame 157 canzoni italiane, sottraendo idealmente musica, melodia e interpretazione. Rimangono così soltanto le parole, osservate con uno sguardo ironico e fuori dalle letture abituali.

Valentini dialogherà con la giornalista e animatrice culturale Barbara Lottero.

Maria Attanasio e la Sicilia del Settecento

Martedì 28 luglio toccherà a Maria Attanasio con La rosa inversa, pubblicato da Sellerio e finalista al Premio Strega 2026.

Il romanzo è ambientato nella Sicilia del Settecento e si sviluppa tra manoscritti segreti, vicende storiche, logge massoniche e misteri.

Con l’autrice dialogheranno il giornalista Enzo Di Pasquale e Laura Oliva e Giuseppe Bernardi, studenti del liceo classico “F. Vivona” e componenti della giuria studentesca del Premio Strega.

Automobili, uomini e memoria

Venerdì 31 luglio sarà presentato “A ruota libera. Storie di macchine e di uomini imperfetti” di Francesco Terracina, pubblicato da Stratos DMP.

Il libro attraversa il mondo dell’automobile e i ricordi personali e collettivi legati ai motori. Le illustrazioni sono di Valerio Spataro.

Terracina e Spataro dialogheranno con l’architetto Giuseppe Marsala e con il giornalista e scrittore Giosuè Calaciura.

Una donna nella Sicilia della Grande guerra

Venerdì 7 agosto Antonella Desirée Giuffrè presenterà La seminatrice di coraggio, edito da tre60.

La storia è ambientata nella Sicilia del 1914 e segue Maria Roccaforte negli anni della Prima guerra mondiale. Il suo percorso personale diventa un racconto di emancipazione, istruzione e ricerca della propria autonomia.

A conversare con l’autrice sarà Vito Lanzarone.

Il nuovo caso del commissario Indelicato

La rassegna si chiuderà lunedì 10 agosto con Gaspare Grammatico e La mentalità del granchio. Un’indagine del commissario Nenè Indelicato, pubblicato da Mondadori.

Il nuovo caso parte dalla scomparsa di un direttore d’orchestra durante le prove della Tosca. L’uomo viene trovato morto il giorno successivo e l’indagine riporta in scena il commissario creato dallo scrittore siciliano.

Grammatico dialogherà con Ugo Barbàra.

“Conversazioni d’autore” ha il patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo, riconosciuto “Città che legge”, ed è inserita nella Rete dei festival letterari del Trapanese e in BiblioTP, la rete delle biblioteche della provincia. Non è richiesta la prenotazione.



