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Cronaca

» Meteo
17/07/2026 08:10:00

Il gran caldo in Sicilia. Oggi picchi fino a 45 gradi, allerta incendi in tutta l’Isola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-07-2026/il-gran-caldo-in-sicilia-oggi-picchi-fino-a-45-gradi-allerta-incendi-in-tutta-l-isola-450.jpg

È il giorno più caldo dell’estate. La Sicilia entra nel cuore dell’ondata africana con temperature fuori controllo e un quadro che richiede massima attenzione.

 

L’anticiclone subtropicale domina la scena e porta condizioni di sole pieno e stabilità ovunque, ma soprattutto un caldo estremo: nelle aree interne si potranno toccare punte fino a 44-45 gradi, mentre città come Caltanissetta sfioreranno i 42°C e Agrigento i 39°C.

Anche lungo le coste il caldo sarà intenso, con valori leggermente più bassi ma aggravati da umidità elevata e afa, che renderanno difficile trovare sollievo, soprattutto nelle ore serali e notturne.

 

Allerta incendi e caldo: la situazione

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta per rischio incendi e ondate di calore.

 Allerta rossa per incendi in gran parte della Sicilia, con condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione dei roghi, soprattutto nelle aree interne e nelle zone con vegetazione secca.
 Allerta arancione per Trapani, Ragusa e Siracusa.

Per quanto riguarda il caldo:

  •  Bollino rosso a Palermo, con rischio elevato per la salute
  • Allerta arancione a Catania e Messina

Le autorità invitano alla massima prudenza: evitare attività all’aperto nelle ore più calde, idratarsi e prestare attenzione alle persone più fragili.

 

Weekend rovente: nessuna tregua

Chi spera in un cambiamento dovrà aspettare. Il fine settimana resterà bollente:

  • Sabato 18 luglio: ancora sole e caldo estremo, con punte oltre i 42-43 gradi nelle aree interne
  • Domenica 19 luglio: temperature sempre altissime, diffuse tra 37 e 41 gradi, con picchi locali fino a 44-45

Il caldo sarà persistente e accompagnato da notti tropicali, soprattutto lungo le coste.

 

Quando arriva il sollievo

Una prima, lenta attenuazione è attesa solo da lunedì, con un calo graduale delle temperature. Fino ad allora, la Sicilia resterà tra le zone più calde d’Europa.









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