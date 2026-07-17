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Economia

» Trasporti
17/07/2026 10:00:00

Aeroporto di Palermo, Wizz Air apre il volo diretto annuale per Tirana
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-07-2026/aeroporto-di-palermo-wizz-air-apre-il-volo-diretto-annuale-per-tirana-450.jpg

 La compagnia aerea Wizz Air apre la nuova rotta annuale Palermo - Tirana. Il volo, già in vendita, sarà attivo dal prossimo 27 ottobre con tre frequenze settimanali: martedì, giovedì e sabato. 


Il collegamento diretto, operato con Airbus A321neo, è ritenuto strategico e amplia ulteriormente il network della compagnia dall’aeroporto internazionale Falcone Borsellino: 18 collegamenti verso 13 Paesi
Si tratta, inoltre, di un importante investimento sulla connettività tra Sicilia e Albania, caratterizzata da forti legami storici, culturali ed economici. In particolare, la nuova rotta risponde alle esigenze di una delle più importanti comunità di origine albanese presente sul territorio, e offre un collegamento diretto e più agevole con l’Albania e favorendo gli scambi familiari, culturali e turistici tra i due territori.
 

“L’attivazione del collegamento diretto tra Palermo e Tirana rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di sviluppo internazionale dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino - dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino - Non si tratta soltanto di una nuova rotta, ma di un’infrastruttura di mobilità che rafforza i rapporti economici, turistici e culturali tra la Sicilia e l’Albania. L’investimento di Wizz Air conferma l’attrattività dello scalo di Palermo e la solidità del percorso di crescita che stiamo costruendo insieme ai nostri partner industriali. Il nostro obiettivo - conclude Battisti - è continuare a sviluppare collegamenti di qualità verso mercati ad alto potenziale, aumentando l’accessibilità della Sicilia e sostenendo una crescita sostenibile, competitiva e orientata alla creazione di valore per il territorio”.

 

La programmazione 2026 comprende inoltre i sei collegamenti già annunciati dalla compagnia nell'ambito del piano di espansione del network con l’apertura ufficiale della base il prossimo primo agosto e 3 aerei basati nello scalo già quest’anno: Palermo-Roma Fiumicino, dall’uno agosto 2026, con 21 frequenze settimanali; Palermo-Barcellona, dal 6 settembre 2026, con 4 frequenze settimanali; Palermo-Praga, dal 6 settembre 2026, con 4 frequenze settimanali; Palermo-Marrakech, dal 7 settembre 2026, con 3 frequenze settimanali; Palermo-Dortmund, dall’8 settembre 2026, con 3 frequenze settimanali; Palermo-Pisa, operativo dal 25 ottobre 2026, con 10 frequenze settimanali. 
"Con il lancio della nuova rotta Palermo-Tirana prosegue il percorso di crescita di Wizz Air in Sicilia e, in particolare, nello scalo di Palermo, dove nel 2026 offriremo un network di 18 rotte verso 13 Paesi, confermando il nostro impegno a investire sulla connettività del territorio - dice Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air - Questo nuovo collegamento, operato unicamente dalla nostra compagnia nel capoluogo siciliano, amplia ulteriormente le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri e conferma la volontà di rendere il trasporto aereo sempre più accessibile e conveniente”.



Trasporti | 2026-07-12 14:53:00
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