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Cronaca
18/07/2026 12:00:00

Caldo record in Sicilia: uomo trovato senza vita nella villa comunale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2026/1784367764-0-caldo-record-in-sicilia-uomo-trovato-senza-vita-nella-villa-comunale.jpg

L’ondata di calore che in questi giorni sta interessando la Sicilia ha provocato una nuova vittima. A Canicattì, nell’Agrigentino, un uomo di circa 50 anni, di nazionalità romena e senza fissa dimora, è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiocircolatorio, probabilmente provocato dalle temperature elevate.

 

Il ritrovamento nella villa comunale

Il clochard è stato trovato privo di sensi all’interno della villa comunale della città. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi.

L’uomo è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”, ma nonostante i tentativi dei sanitari è deceduto poco dopo l’arrivo. Gli accertamenti medici avrebbero collegato il decesso agli effetti del caldo intenso che da giorni sta interessando il territorio agrigentino.

 

Nessun documento per identificarlo

Resta ancora da chiarire l’identità della vittima. Nelle tasche dell’uomo non sono stati trovati documenti personali, ma soltanto due carte di credito intestate ad altre persone. Gli investigatori stanno verificando la provenienza delle tessere e ogni elemento utile per risalire al nome del cinquantenne.

 

Indossava abiti pesanti nonostante i 40 gradi

A colpire gli operatori intervenuti è stato anche un particolare: l’uomo, nonostante il caldo record e le temperature ormai oltre i 40 gradi, indossava abiti pesanti, compresi giubbotto e cappotto.

Un dettaglio che potrebbe aver aggravato ulteriormente le condizioni fisiche del senzatetto, già esposto ai rischi legati alla permanenza all’aperto durante una fase di forte emergenza climatica.

 

La salma trasferita al cimitero

La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Canicattì, dove resterà a disposizione delle autorità in attesa degli accertamenti necessari per identificare la vittima e ricostruire con maggiore precisione le ultime ore della sua vita.









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