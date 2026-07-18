Danza: ai Campionati Italiani Diliberto e Puntrello sul podio

18/07/2026 09:00:00

La danza sportiva siciliana torna a far parlare di sé ai massimi livelli nazionali. In occasione dei Campionati Italiani FIDESM 2026, in corso di svolgimento dal 4 al 12 luglio presso la Fiera di Rimini, la Sicilia ha visto due dei suoi talenti più promettenti salire nuovamente alla ribalta. Protagonisti assoluti della rassegna – che anche quest'anno ha confermato numeri da record con oltre 3.000 atleti in gara – sono stati Antonio Diliberto ed Elena Puntrello. La coppia, già detentrice del titolo di Campioni Italiani 2024, ha saputo riconfermarsi ai vertici della disciplina conquistando un prestigioso 3° posto nella categoria 10 Balli Amatori Classe B1. Questo risultato non rappresenta solo un importante tassello nel palmarès dei due atleti, ma porta con sé un riconoscimento tecnico di fondamentale importanza, la promozione alla Classe A. Il passaggio di categoria è il coronamento di un percorso fatto di costante impegno, dedizione e una meticolosa preparazione atletica. Le origini della coppia raccontano di una Sicilia che investe nel talento, Antonio Diliberto, originario di Marsala, ed Elena Puntrello, di Campobello di Mazara, hanno saputo unire le proprie forze dimostrando che, con la giusta mentalità e perseveranza, anche le sfide più ardue possono trasformarsi in successi.

Dietro un risultato di questo calibro si cela una solida guida tecnica. Il merito del successo è condiviso con la Dancing for a Dream, realtà di eccellenza nel panorama della danza sportiva fondata e diretta dai Campioni del Mondo Mario Cecinati e Sara Messina Denaro. La scuola di Castelvetrano si conferma ancora una volta come un hub fondamentale per la crescita dei talenti isolani, guidando quotidianamente i propri ballerini verso mete di altissimo livello. Con la medaglia di bronzo al collo e la nuova Classe A conquistata, per Diliberto e Puntrello si apre ora un nuovo capitolo, più competitivo ed entusiasmante. La danza sportiva siciliana guarda con ottimismo al futuro, consapevole di poter contare su atleti che, con umiltà e spirito di sacrificio, continuano a portare in alto il nome dell'Isola sui palcoscenici nazionali più blasonati.



