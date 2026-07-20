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» Sociale
20/07/2026 17:00:00

Mazara: Giuseppe Angileri è il nuovo presidente del Rotary Club

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È Giuseppe Angileri il nuovo presidente del Rotary Club Mazara del Vallo per l'anno rotariano 2026-2027. L'investitura è avvenuta nel corso della tradizionale cerimonia del "Passaggio della Campana", ospitata venerdì sera nella cornice del Casale Montalto, dove Angileri ha raccolto il testimone dal presidente uscente Calogero Giorgi.

Sessantanove anni, sposato con Angela Calcara e padre di quattro figli, Angileri ha alle spalle oltre quarant'anni di attività come strumentista di sala operatoria all'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo, con una lunga esperienza nel campo dell'emergenza sanitaria e della formazione.

 

Un anno dedicato a creare "un impatto duraturo"

Nel suo intervento, il neo presidente ha illustrato il motto dell'anno rotariano, "Creiamo un impatto duraturo", richiamando il messaggio del governatore del Distretto Rotary Sicilia-Malta 2110, Carmela "Lina" Ricciardello, prima donna a ricoprire questo incarico.

«Assumo questo ruolo con gratitudine, umiltà e senso del dovere – ha dichiarato Angileri –. Insieme possiamo costruire un anno ricco di significato e fare davvero la differenza per la nostra comunità».

 

Le priorità del nuovo mandato

Tra gli obiettivi indicati dal presidente figurano progetti dedicati all'educazione alla pace, alla prevenzione sanitaria, al contrasto dello spreco alimentare, al sostegno della famiglia e della genitorialità e alla promozione di percorsi educativi e formativi rivolti ai giovani.

 

Riconoscimenti e nuova socia

Nel corso della serata il presidente uscente Calogero Giorgi ha ripercorso le principali attività svolte durante il suo mandato.

Sono state inoltre consegnate le Paul Harris Fellow, prestigiose onorificenze rotariane, ai soci Giuseppe Sinacori, Lucio Rizzo, Vincenzo Montalbano Caracci, Giuseppe Angileri, Anna Bologna e Vinnuccia Di Giovanni.

La cerimonia è stata anche l'occasione per accogliere ufficialmente nel Club la dottoressa Vita Gancitano, nuova socia del Rotary Club Mazara del Vallo.

 

Autorità presenti

All'evento hanno partecipato numerose autorità civili, religiose e rotariane, tra cui il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, il vescovo monsignor Angelo Giurdanella, il reverendo Markus Solo del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, l'arcivescovo monsignor Vito Rallo, gli assistenti del governatore Gaspare Ferro e Daniele Pizzo, oltre ai rappresentanti dei Rotary Club della provincia e al comandante della Polizia Municipale di Mazara, Vincenzo Menfi.

 

Il nuovo direttivo

Il Consiglio direttivo per l'anno rotariano 2026-2027 sarà composto da:

·        Presidente: Giuseppe Angileri

·        Past President: Calogero Giorgi

·        Presidente Incoming: Genny Pisciotta

·        Vicepresidenti: Giuseppe Sinacori e Chiara Messina

·        Prefetto: Ivana Calamia

·        Segretaria: Anna Bologna

·        Tesoriere: Giuseppe Sciacca

·        Istruttore di Club: Vincenzo Montalbano Caracci

Completano l'organigramma i consiglieri e le commissioni che coordineranno le attività del Club nei diversi ambiti di servizio durante il nuovo anno rotariano.









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