Marsala: al Circolo Velico i giovani protagonisti in mare al Meeting Scuola Vela 2026

20/07/2026 17:30:00

Il mare di Marsala è tornato protagonista con il Meeting Scuola Vela 2026, l’appuntamento dedicato ai giovani appassionati della vela che ogni anno riunisce bambini e ragazzi delle scuole federali della Sicilia. La manifestazione si è svolta nella base nautica del Circolo Velico Marsala, che ha accolto gli allievi delle scuole vela della Federazione Italiana Vela di età compresa tra i 7 e i 14 anni.

In acqua prove tecniche e regate con gli Optimist

A sfidarsi tra le onde sono stati i giovani velisti del Circolo Velico Marsala e della Società Canottieri Marsala, impegnati in prove tecniche, piccole regate e giochi a squadre a bordo delle derive Optimist.

Le attività si sono svolte sotto la guida degli istruttori federali, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla disciplina velica non solo dal punto di vista sportivo, ma anche educativo.

"La vela insegna rispetto e responsabilità"

«L’obiettivo non è solo la competizione – ha spiegato il presidente del Circolo Velico Marsala, professor Andrea Baiata –. Vogliamo trasmettere ai ragazzi lo spirito della vela: il rispetto del mare, il gioco di squadra, l’autonomia e la passione. Il Meeting rappresenta la festa di fine stagione e il riconoscimento dell’impegno portato avanti durante tutto l’anno».

Sport, alimentazione e benessere al centro del progetto

L’edizione 2026 ha posto particolare attenzione anche all’educazione allo stile di vita sano. Ai giovani partecipanti è stato trasmesso il messaggio che praticare sport significa anche prendersi cura del proprio corpo, attraverso una corretta alimentazione, una buona idratazione e consapevolezza delle proprie energie.

A guidare questo percorso è stato il professor Giovanni Anselmi, consigliere regionale Coni e commissario di campo nazionale FIGC, che ha sottolineato il valore dell’unione tra attività fisica e corretti comportamenti alimentari.

Il sostegno delle realtà del territorio

Un ringraziamento è stato rivolto anche ad Alessandro Arini e alla Sinubio Società Cooperativa Agricola per il contributo offerto e per aver condiviso con i giovani velisti i valori della sana alimentazione e del rispetto per la terra.

La giornata si è conclusa con le premiazioni e un momento conviviale che ha coinvolto atleti, famiglie e accompagnatori, chiudendo un appuntamento che ha unito sport, educazione e amore per il mare.



