Favignana 1943, le Jeep storiche in mostra al porto di Trapani

22/07/2026 16:01:00

Le Jeep della Seconda guerra mondiale fanno tappa al porto di Trapani prima di tornare simbolicamente sui luoghi che videro gli ultimi mesi dell'ultimo conflitto per prendere parte alla manifestazione "Favignana 1943: dalla tragedia del 6 maggio alla resa dei 3", in programma fino al 27 luglio.

I mezzi saranno visibili nell'area d'imbarco fino alle ore 10, offrendo a cittadini, turisti e appassionati la possibilità di osservare da vicino autentici veicoli utilizzati dalle truppe statunitensi durante la Seconda guerra mondiale e successivamente entrati in servizio nell'Arma dei Carabinieri. Un'occasione per fotografarli e conoscere da vicino una parte della storia militare del Novecento.

Lo sbarco a Favignana sarà accompagnato da un momento dal forte valore simbolico. Le Jeep saranno accolte dai Carabinieri della locale Stazione, in un ideale passaggio di testimone tra i militari di oggi e quei mezzi che, nel dopoguerra, hanno continuato a prestare servizio proprio nell'Arma.

L'iniziativa rientra in un progetto di rievocazione storica nato nel 2021 e cresciuto negli anni fino a coinvolgere diverse realtà della Sicilia occidentale. Dopo le esperienze di Alcamo e Pantelleria, quest'anno il percorso approda a Favignana con l'obiettivo di valorizzare la memoria storica dell'arcipelago attraverso eventi divulgativi, incontri e ricostruzioni.

Il titolo della manifestazione richiama due date che hanno segnato la storia dell'isola.

Il 6 maggio 1943 Favignana fu devastata da un bombardamento alleato che causò la morte di 101 civili, una delle pagine più dolorose della sua storia, mentre la "resa dei 3" fa riferimento agli eventi che seguirono lo sbarco alleato in Sicilia e alla capitolazione del presidio militare presente sull'isola. Ogni anno quella tragedia viene ricordata con una cerimonia istituzionale per mantenere viva la memoria delle vittime e ribadire il valore della pace.

Il momento centrale della manifestazione è in programma giovedì 24 luglio alle 18.30 all'Ex Stabilimento "Florio", dove si terrà una conferenza storico-culturale aperta al pubblico con studiosi, rappresentanti delle istituzioni e autorità militari.

Un appuntamento pensato per ricostruire il ruolo delle Egadi durante il secondo conflitto mondiale e trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria storica.



