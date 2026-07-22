Tragedia in Sicilia: escursionista precipita da un'altezza di 50 metri e muore

22/07/2026 13:11:00

Un turista tedesco è morto dopo essere precipitato per circa 50 metri in un canalone di Montagna Grotta Grande, nel territorio di Isnello, sulle Madonie. L'uomo, che si trovava in difficoltà su una parete rocciosa, è caduto proprio mentre erano in corso le operazioni di soccorso.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di martedì, quando la Centrale operativa del 118 Palermo-Trapani ha attivato il Servizio regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. A chiedere aiuto era stato lo stesso escursionista, che aveva contattato i soccorsi spiegando, seppur in stato di confusione, di trovarsi bloccato in montagna.

L'intervento dei soccorritori

Sono state subito mobilitate due squadre del Soccorso Alpino, una dalle Madonie e una da Palermo. Contemporaneamente è stato richiesto l'intervento di un elicottero del Comando Operazioni Aerospaziali, poiché le eliambulanze del servizio sanitario regionale non sono dotate di verricello né di personale specializzato per interventi di recupero in parete.

I Carabinieri della stazione di Gratteri, giunti sul posto, hanno individuato il turista aggrappato a una parete rocciosa instabile. Poco dopo, però, l'uomo ha perso l'appiglio ed è precipitato lungo il ripido canalone.

Il recupero e il decesso

L'elicottero dell'Aeronautica Militare ha raggiunto la zona, consentendo lo sbarco con il verricello di un aerosoccorritore e di due tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino. Successivamente è stato calato anche un medico, che ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo, morto a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

Dopo il via libera dell'autorità giudiziaria, la salma è stata recuperata e trasferita a Gratteri per gli accertamenti di rito.

Le forze impegnate nelle operazioni

Alle operazioni hanno preso parte anche i Carabinieri della Compagnia di Cefalù, il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, il Rescue Coordination Centre dell'Aeronautica Militare, che ha coordinato la missione di volo, e il IV Reparto Volo della Polizia di Stato di Boccadifalco.



