A Nubia torna Red Head Sicily, il raduno nazionale dei rossi naturali

23/07/2026 15:57:00

Sabato 5 settembre Nubia ospiterà la settima edizione di “Red Head Sicily”, il festival dedicato ai rossi naturali provenienti da tutta Italia.

Il raduno si svolgerà nella frazione marinara di Paceco, tra la spiaggia, la Torre di Nubia, il Museo del Sale e le Saline Culcasi. Il programma unirà incontri, giochi, fotografia, visite al territorio, cucina e spettacolo. Per partecipare sarà necessario iscriversi attraverso il modulo disponibile sul sito della manifestazione.

La madrina arriva da New York

Madrina dell’edizione 2026 sarà Kathleen Lucey, 43 anni, americana originaria di New York e residente da alcuni anni a Salerno.

Con le sue lentiggini e i capelli naturalmente rossi, sarà il volto internazionale di un evento che si presenta come l’unico raduno di questo genere nel Sud Italia.

“Red Head Sicily” è nato nel 2019 da un’idea di Enrico Malato, Filippo Peralta e Max Firreri. La prima edizione si svolse a Favignana; negli anni successivi il festival ha fatto tappa anche a Marsala, Tre Fontane e Mascali, alle pendici dell’Etna.

Dopo l’esperienza nella Sicilia orientale, il raduno torna dunque nel Trapanese, scegliendo uno dei paesaggi più riconoscibili della Riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco.

Il legame con l’aglio rosso di Nubia

Ogni edizione prova a intrecciare il raduno con l’identità del luogo che lo ospita. A Favignana il richiamo era al tonno rosso; quest’anno il filo conduttore sarà l’aglio rosso di Nubia, Presidio Slow Food.

Il prodotto deve il nome al colore rosso vivo delle tuniche interne che avvolgono gli spicchi. La coltivazione è legata ai terreni argillosi e salini della zona, mentre la lavorazione tradizionale prevede ancora l’intreccio manuale dei bulbi.

Il festival sarà inserito nel programma di “Oro rosso e oro bianco”, manifestazione dedicata all’aglio e al sale marino delle saline di Trapani e Paceco, in calendario dal 4 al 6 settembre.

«Vogliamo accogliere in questi scenari naturali i rossi di tutta Italia», spiega Filippo Peralta, che guida l’organizzazione dell’edizione 2026. L’obiettivo resta quello con cui il progetto è nato: usare un appuntamento aggregativo per raccontare e promuovere il territorio.

Dalla spiaggia allo show cooking

La giornata inizierà sulla spiaggia davanti al ristorante La Torre di Nubia, con attività e giochi rivolti ai partecipanti.

Nel pomeriggio sarà inaugurata, all’interno dell’antica torre, una mostra fotografica dedicata ai rossi naturali. Il programma comprenderà anche la visita al Museo del Sale e alle Saline Culcasi, tra i luoghi che custodiscono la storia della produzione del sale nel Trapanese.

La sera il festival si sposterà nella piazza di Nubia. Qui Luca Pappagallo sarà protagonista di uno show cooking al quale prenderanno parte anche alcuni dei partecipanti al raduno. Seguirà lo spettacolo di mentalismo di Marco Bellantuono.



