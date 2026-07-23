Marsala, al Parco di Lilibeo al via la Summer School sulla ceramica archeologica

23/07/2026 18:02:00

Studenti e ricercatori provenienti da Europa e Stati Uniti si sono dati appuntamento al Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala per la "Summer School in Roman, Late Antique, and Islamic Pottery", una settimana di alta formazione dedicata allo studio della ceramica archeologica di età romana, tardoantica e islamica.

L'iniziativa ha preso ufficialmente il via nei giorni scorsi e coinvolge partecipanti provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Malta e Stati Uniti, confermando il ruolo del sito marsalese come punto di riferimento per la ricerca archeologica internazionale.

La Summer School è promossa dall'Escuela de Estudios Árabes (EEA-CSIC), dall'Università di Leiden e dall'Università di Aix-Marseille – CNRS, in collaborazione con il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala.

Nel corso della settimana, i partecipanti seguiranno un programma che alterna lezioni teoriche, esercitazioni pratiche all'interno dei depositi archeologici e visite sul campo. L'obiettivo è approfondire sia la conoscenza delle produzioni ceramiche antiche sia le metodologie più aggiornate utilizzate nello studio e nella classificazione dei reperti.

Oltre ai coordinatori scientifici del progetto, sono previsti gli interventi di numerosi specialisti del settore, tra cui Enrico Caruso, Marco Correra, Maria Grazia Griffo, Antonella Mandruzzato, Roberto La Rocca, Leonardo Abelli, Maria Vittoria Agosta, Diego Mileto e Roberto Micciché.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di confronto tra studiosi di diverse nazionalità e contribuisce a valorizzare il patrimonio archeologico di Lilibeo, offrendo ai giovani ricercatori la possibilità di lavorare a stretto contatto con uno dei siti più significativi della Sicilia occidentale.



