Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
23/07/2026 18:02:00

Marsala, al Parco di Lilibeo al via la Summer School sulla ceramica archeologica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/marsala-al-parco-di-lilibeo-al-via-la-summer-school-sulla-ceramica-archeologica-450.jpg

Studenti e ricercatori provenienti da Europa e Stati Uniti si sono dati appuntamento al Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala per la "Summer School in Roman, Late Antique, and Islamic Pottery", una settimana di alta formazione dedicata allo studio della ceramica archeologica di età romana, tardoantica e islamica.

 

L'iniziativa ha preso ufficialmente il via nei giorni scorsi e coinvolge partecipanti provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Malta e Stati Uniti, confermando il ruolo del sito marsalese come punto di riferimento per la ricerca archeologica internazionale.

La Summer School è promossa dall'Escuela de Estudios Árabes (EEA-CSIC), dall'Università di Leiden e dall'Università di Aix-Marseille – CNRS, in collaborazione con il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala.

 

Nel corso della settimana, i partecipanti seguiranno un programma che alterna lezioni teoriche, esercitazioni pratiche all'interno dei depositi archeologici e visite sul campo. L'obiettivo è approfondire sia la conoscenza delle produzioni ceramiche antiche sia le metodologie più aggiornate utilizzate nello studio e nella classificazione dei reperti.

Oltre ai coordinatori scientifici del progetto, sono previsti gli interventi di numerosi specialisti del settore, tra cui Enrico Caruso, Marco Correra, Maria Grazia Griffo, Antonella Mandruzzato, Roberto La Rocca, Leonardo Abelli, Maria Vittoria Agosta, Diego Mileto e Roberto Micciché.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di confronto tra studiosi di diverse nazionalità e contribuisce a valorizzare il patrimonio archeologico di Lilibeo, offrendo ai giovani ricercatori la possibilità di lavorare a stretto contatto con uno dei siti più significativi della Sicilia occidentale.

 

 









Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784727784-0-turismo-109-milioni-per-imprese-ristorazione-catering-e-stabilimenti-balneari.jpg

Turismo: 109 milioni per imprese, ristorazione, catering e stabilimenti...

Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784717446-0-terza-edizione-de-il-suono-delle-stelle-musica-danza-e-sinergie-internazionali-tra-marsala-e-spagna.jpg

Terza edizione de Il suono delle stelle: musica, danza e sinergie...

Native | 21/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/1784639358-0-impianti-fotovoltaici-a-trapani-scegliere-soluzioni-efficienti-per-casa-e-impresa.jpg

Impianti fotovoltaici a Trapani, scegliere soluzioni efficienti per casa e...