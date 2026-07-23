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» Dai Comuni
23/07/2026 07:00:00

Marsala: a Palazzo Municipale i campioni del tennis tavolo dell'associazione "Mimì Rodolico"

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Un riconoscimento ai successi sportivi e al valore dell'inclusione. A Palazzo Municipale la sindaca Andreana Patti e l'assessore allo Sport Enrico La Sala hanno accolto una delegazione dell'Associazione Paralimpica "Mimì Rodolico" di Mazara del Vallo, protagonista a livello nazionale e internazionale nel tennis tavolo paralimpico.

 

I campioni ricevuti in Municipio

Tra gli atleti presenti c'era anche la marsalese Vincenza Di Girolamo, campionessa italiana di doppio misto, insieme a Vincenzo Giacalone, campione italiano nel doppio e nel doppio misto, e Francesco Asaro, pluricampione italiano con importanti titoli conquistati anche in campo europeo e mondiale.

Presenti anche le atlete della Nazionale italiana FISDIR, reduci dai Campionati disputati in Polonia, dove hanno conquistato due medaglie d'argento e una di bronzo.

 

"Lo sport è un valore sociale"

Nel corso dell'incontro, la sindaca Patti ha sottolineato il significato dei risultati ottenuti dagli atleti.

«Sono traguardi prestigiosi che richiedono impegno, costanza e allenamento. Successi che danno lustro non solo alle società sportive ma all'intera Sicilia. Continuate con orgoglio il vostro percorso, perché lo sport rappresenta un valore sociale che questa amministrazione intende sostenere», ha affermato.

 

La proposta dell'associazione

Il presidente dell'associazione, Gaspare Majelli, ha illustrato le attività della "Mimì Rodolico", che conta circa 60 tesserati e una squadra composta da 30 collaboratori, tra tecnici, accompagnatori e caregiver.

Nel corso dell'incontro ha inoltre manifestato la disponibilità dell'associazione a promuovere a Marsala iniziative sportive rivolte ai ragazzi con fragilità, con l'obiettivo di favorire inclusione, partecipazione e crescita attraverso lo sport.

La visita si è conclusa con il tradizionale scambio di gagliardetti e una foto ricordo tra gli atleti e i rappresentanti dell'amministrazione comunale.









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