Paceco: avviata la discerbatura di Via Falcone e Borsellino

23/07/2026 09:00:00

Sono iniziati ieri mattina i lavori di pulizia straordinaria e discerbatura in via Falcone e Borsellino, a Paceco. Gli operai sono al lavoro per rimuovere sterpaglie, rifiuti e detriti che, secondo il consigliere comunale di opposizione Salvatore Ricciardi, da tempo interessavano l'area.

L'interrogazione

L'intervento arriva dopo l'interrogazione urgente depositata da Ricciardi domenica 19 luglio. Nel documento il consigliere aveva denunciato lo stato di degrado della strada intitolata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, evidenziando come l'incuria fosse in contrasto con il valore simbolico del luogo, soprattutto in occasione del 34° anniversario della strage di via D'Amelio.

"La vigilianza dell'opposizione produce risultati"

«I lavori avviati questa mattina dimostrano che un'attività costante di controllo sul territorio può portare risultati concreti per la comunità», afferma Ricciardi. «Non era accettabile che una via dedicata ai magistrati simbolo della lotta alla mafia rimanesse per mesi in condizioni di abbandono, proprio nei giorni dedicati alla loro memoria».

La richiesta di un piano di manutenzione

Pur esprimendo soddisfazione per l'avvio dei lavori, il consigliere chiede che la manutenzione del territorio non sia affidata soltanto a interventi straordinari.

«È positivo che il Comune sia intervenuto, ma la cura delle strade non può dipendere dalle segnalazioni delle minoranze. In Consiglio comunale chiederò risposte puntuali e l'adozione di un piano annuale di manutenzione programmata, per evitare che situazioni di degrado si ripetano e per garantire decoro e sicurezza ai cittadini», conclude Ricciardi.



