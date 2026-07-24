Torna Calici di Stelle: la Sicilia del Vino diventa un viaggio

24/07/2026 12:35:00

Dal 24 luglio al 12 agosto torna in Sicilia Calici di Stelle, il grande appuntamento estivo promosso dal Movimento Turismo del Vino Sicilia, che quest’anno coinvolgerà 29 cantine e 31 appuntamenti distribuiti nei principali territori vitivinicoli dell’isola.

Una manifestazione che trasforma la Sicilia in un grande itinerario dell’enoturismo, mettendo in rete aziende vitivinicole, produzioni agroalimentari, ristorazione, cultura e ospitalità. Un percorso che racconta il vino non solo come prodotto, ma come espressione di paesaggio, identità e comunità.

L’edizione 2026 conferma il ruolo sempre più centrale del turismo del vino, un settore in continua crescita che rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per le aree rurali e per le economie locali. A partecipare saranno anche cinque Comuni siciliani: Castiglione di Sicilia, Pachino, Pantelleria, Partinico e Poggioreale.

Da oltre trent’anni Calici di Stelle porta appassionati e visitatori nei luoghi dove il vino nasce, offrendo esperienze a contatto diretto con produttori, vigneti e territori. In un momento in cui l’enoturismo si afferma come uno dei comparti più dinamici del settore vitivinicolo, la manifestazione punta sulla capacità delle imprese di creare relazioni e valorizzare l’intera filiera dell’accoglienza.

La Sicilia, con la sua straordinaria varietà di paesaggi e produzioni, si presenta come una delle destinazioni più attrattive del panorama enoturistico nazionale: dai vigneti dell’Etna alle campagne del Marsalese, dalla Valle del Belice al Ragusano, fino ai territori del Nisseno e del Palermitano, il vino diventa una chiave per conoscere la storia e l’identità dell’isola.

Calici di Stelle non sarà soltanto una rassegna di degustazioni, ma un progetto di rete che coinvolgerà cantine, produttori agroalimentari, ristoratori, operatori turistici, associazioni culturali, artisti e musicisti. Ogni appuntamento sarà un’occasione per scoprire le eccellenze locali attraverso visite guidate, incontri con i produttori, abbinamenti gastronomici, momenti culturali e spettacoli.

L’esperienza in cantina diventa così un viaggio completo: passeggiare tra i vigneti, conoscere le tecniche di produzione, scoprire il paesaggio agricolo, assaporare i prodotti tipici e vivere serate sotto il cielo stellato dell’estate siciliana.

«Aprire le porte delle cantine significa raccontare un territorio nella sua interezza – sottolinea il Movimento Turismo del Vino Sicilia – mettendo in dialogo vino, cultura, paesaggio e comunità. Il futuro dell’enoturismo passa dalla capacità di fare sistema e costruire un’offerta integrata».

Il calendario degli appuntamenti

Il viaggio di Calici di Stelle 2026 partirà il 24 luglio con Cantina Giacco e proseguirà per tutta l’estate con numerosi appuntamenti.

Tra le date in programma:

1 agosto: Valso, Bianchi, Augustali, Assuli

Valso, Bianchi, Augustali, Assuli 2 agosto: Baglio Oro

Baglio Oro 3 agosto: Santa Tresa

Santa Tresa 4 agosto: Firriato (Cavanera)

Firriato (Cavanera) 5 agosto: Cellaro

Cellaro 7 agosto: Tenute Navarra, Cantine Fina

Tenute Navarra, Cantine Fina 8 agosto: Vaccaro, Tola, Feudi del Pisciotto, Caruso&Minini, Alessandro di Camporeale, Mandrarossa

Vaccaro, Tola, Feudi del Pisciotto, Caruso&Minini, Alessandro di Camporeale, Mandrarossa 9 agosto: Tenute Orestiadi (Gibellina), Cantina Chitarra, Cantine Birgi, Azienda Agricola Ansaldi e Comune di Partinico

Tenute Orestiadi (Gibellina), Cantina Chitarra, Cantine Birgi, Azienda Agricola Ansaldi e Comune di Partinico 10 agosto, Notte di San Lorenzo: Tenute Orestiadi (Selinunte), Tenuta Bastonaca, Principe di Corleone, Giovinco Wines, Florio, Firriato (Baglio Sorìa), Fattorie Azzolino, Donnafugata, insieme ai Comuni di Castiglione di Sicilia, Pachino, Pantelleria e Poggioreale

Tenute Orestiadi (Selinunte), Tenuta Bastonaca, Principe di Corleone, Giovinco Wines, Florio, Firriato (Baglio Sorìa), Fattorie Azzolino, Donnafugata, insieme ai Comuni di Castiglione di Sicilia, Pachino, Pantelleria e Poggioreale 11 agosto: Colomba Bianca

Colomba Bianca 12 agosto: Musita

Tutti gli appuntamenti prevedono attività dedicate alla scoperta del vino e dei territori, con degustazioni guidate, visite in cantina, incontri con i produttori, proposte gastronomiche e iniziative culturali.

Calici di Stelle 2026 si presenta dunque come un grande racconto collettivo della Sicilia del vino: un viaggio tra sapori, paesaggi e storie dove ogni calice racchiude il lavoro dei produttori e l’anima dei territori che lo hanno generato.



